【Eggs ′n Things】さつまいものパンケーキとエッグベネディクトが登場！こっくり秋らしい甘さを楽しめるのは今だけ

カフェメニューから本格的なアメリカンメニューなどが楽しめるEggs 'n Things（エッグスンシングス）は、2025年10月23日から11月25日までの期間中、「焼き芋ブリュレパンケーキ」と「さつまいもバターのエグスンベネディクト」を国内のEggs 'n ThingsとEggs 'n Things Coffee全店舗で販売します。

さつまいものドリンクも見逃せない

秋の味覚代表「さつまいも」を使ったパンケーキとエッグベネディクト、そしてドリンクが期間限定で登場します。

・焼き芋ブリュレパンケーキ

さつまいも餡をサンドし、たっぷりのスイートポテトクリームをかけたパンケーキです。パリッとキャラメリゼしたクリームで食感と香ばしさもプラスされ、まさに"焼き芋"のような味わいに仕上がっています。ふわふわのホイップクリームとさつまいもアイスで、最後のひと口まで飽きることなく堪能できます。

価格は2288円。

テイクアウトの場合は1620円。

・さつまいもバターのエグスンベネディクト

人気の「エグスンベネディクト」にもさつまいもメニューが登場。相性抜群の"さつまいも×バター"の組み合わせに、カルアポーク、マッシュルーム、ほうれん草を重ねた食べ応えのある一皿です。秋ならではコク深い味わいが魅力的。

価格は2068円。イートインのみでの販売です。

・さつまいものキャラメルミルク［Hot or Iced］

さつまいもとキャラメルの甘みが、クリーミーなミルクと優しく溶け合う至福の一杯です。

価格は858円。

テイクアウトの場合は842円。

※価格はすべて税込です。

