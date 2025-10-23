

結婚できない男女3人に共通する問題とは？（写真：Fast&Slow／PIXTA）

結婚相談所で活動する男女の中には、なかなか結婚にたどり着けない人たちがいる。その原因をたどると、“親との関係”に行き着くことが少なくない。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。今回は、親との関係がどのように結婚観やパートナー選びに影を落とすのか、その実態を探っていきたい。

母親が認める相手を選び続ける

婚活がスタートしてすでに1年になろうとしているあけみ（32歳、仮名）は、見た目も異性に与える印象も悪くない。それでも、なかなか成婚する相手が見つけられずにいた。

彼女の希望条件は、“有名私立4年制大学卒”“年収600万円以上”“上場企業勤務”。これは彼女の希望する条件であると同時に、母親の娘の夫に対する理想像も色濃く投影されていた。

あけみの父親は義務教育を終え、食品関係の仕事の腕利き職人として働いてきた。一方、母親は幼少期に父親を亡くし、母親（あけみの祖母）と弟と3人暮らし。あけみの母親は学業優秀だったが、家庭が貧困だったことに加え、「女の子に大学は必要ない」という母親（祖母）の言葉で進学を断念し、就職の道を選んだ。

やがて職場であけみの父親と出会い、結婚をした。

母親は、自身が断念した“学歴”を一人っ子のあけみに託し、たくさんの習い事をさせたり塾通いをさせたりした。あけみは、そうした母親の期待に応えて、名の通った女子大学に進学した。

しかし、大学生になってからも、母親はあけみの人生に口を出し続けた。とりわけ、自身の夫に学歴がなかったことを引け目に感じていた母親は、娘に近づく男性の学歴に強いこだわりを見せ、常に目を光らせていた。

「大学2年のときに初めて彼氏ができたんですが、彼の大学が母にとっては気に入らないところで、交際を反対されました。親に反対されている男性と付き合うのも後ろめたくて、だんだんと疎遠になり、結局は別れてしまいました」

そんなことを入会面談のときに言っていたので、筆者は、「婚活は、お母さんの意見に左右されることなく、ご自身の価値観でお相手選びをしてくださいね」と、アドバイスをした。

しかし、活動がスタートしてみると、母親の影響は依然として強かった。

あけみへの申し込みに対して、筆者が「この方、お会いしてみたら？」と言っても、学歴と年収をチェックし、「母が納得しないと思う」と条件をゆるめることができずにいた。

この1年のうちに数人と仮交際に入ったのだが、数回会うとあけみから交際終了を出すことが多かった。デートを逐一母に報告し、相談していくうちに、母親から相手の男性へのケチがついていたようだった。

結局、今も母を背後に抱えた婚活が続いている……。

亡き母の支配から抜け出せない

みのる（47歳、仮名）は初婚で大卒、メーカー勤務、年収800万円と、婚活市場で見れば条件に恵まれた男性である。しかし、結婚相談所でのお見合いや交際は思うように進まなかった。

みのるの父親は、彼が大学を卒業し就職した年に他界した。その後は母親と二人暮らしを続け、一度も一人暮らしの経験はない。大学も実家から通っていたそうだ。

母親は食事の準備や洗濯、部屋の掃除など、みのるの世話をかいがいしくやいた。その生活スタイルがみのるの日常となり、母の価値観が、自然とみのるに植え付けられていった。

そんな母親が2年前に亡くなった。天涯孤独となったみのるは、急に寂しさを覚え、結婚を現実のものとして捉えるようになり、婚活を始めた。しかし、相手選びの基準が無意識のうちに母親の価値観を投影していた。

彼が求める結婚相手像は、母親から繰り返し教えられたものだった。

「結婚するなら女性が働いていても問題ないが、家のことをしっかりできる人がいい」「食生活は健康を保つ基本。料理が上手な人が望ましい」「高価な買い物や高級志向の趣味がない、質素で堅実な人がいい」……。

母親の価値観が反映された婚活は、うまくいくはずもない。仮交際がスタートしても、2度、3度会うと、女性からお断りがくることが多かった。

「昭和的な男尊女卑の考え方が見える」「母親の話ばかりする」「結婚相手というよりも、母親の代わりを探しているような気がする」など、みのるの考えている理想の結婚生活は、現代の婚活市場では女性から受け入れられにくいものばかりだった。

支配的な父への反発が恋愛を阻む

みさと（31歳、仮名）は、2つ上の兄と共に育った。父親は、女性である母親とみさとを常に自分の支配下に置こうとし、生活の細部まで干渉してきた。

母親が家計や日常を取り仕切ることが多かったが、父親は家庭内で絶対的な権力を持ち、母親の行動を管理していた。また、みさとの行動や交友関係、進路選択にまでも口を出してきた。

みさとにとって、父親は安心して自分を出せる相手ではなかったし、成長するにつれて、父親に反発する気持ちがどんどん膨らんでいった。

年ごろになって恋愛をするようになると、「父とは正反対の男性」を選ぶことが、自立心の象徴であり、父に支配されない自分を確認する手段になっていった。

好きになるのは、物腰優しい男性。しかし、付き合っていくうちに、男性が強い言葉を発したりすると、そこに父親の面影を感じ、体が緊張してしまい心が引いてしまう自分がいた。

入会面談の時に、みさとは言った。

「自分の考えを押し付けるのではなく、パートナーを対等な目で見てくれる方を探したいです」

そしていくつかのお見合いをして、出会ったのがたける（33歳、仮名）だった。父親とは対照的に、対等な関係を尊重するタイプ。お付き合いが始まると、みさとは「ようやく心を開ける男性に出会えました」と、筆者に言っていた。

しかし、2度3度とデートを繰り返していくうちに、「いつか彼が変わるのではないか。今は優しいけれど、結婚したら父のように支配的な一面が出るのではないか」。そんな不安にかられるようになった。

その不安な気持ちを筆者との面談で度々口にするので、「焦らずにお付き合いをして、関係を育てていきましょうね。たくさんの時間を重ねていくことで、不安は小さくなっていくのではないですか？」とアドバイスをした。

親の呪縛から逃れるには？

今回の3つのケースに共通するのは、親の価値観や支配が無意識のうちに本人の判断に介入している点だ。婚活がうまく進まないのは、単に条件や相性の問題ではなく、こうした心理的な制約が影響していることがある。

では、どうすればこの3人は婚活を前に進めることができるのか。

共通のカギは、親から心理的に自立することである。

あけみのように、親が過干渉で条件を押し付けてくる場合は、まず自分が本当に求める条件を整理して、紙に書き出してみる。母親の価値観と自分自身の希望を区別し、切り離すことで、婚活の選択肢が広がり、交際の決断も自分の意思で行えるようになるのだろう。

みのるのように、亡くなった母親の言葉を無意識に信奉しているタイプは、母親の価値観と自分の価値観を意識的に切り分ける。

今は、パートナー同士が平等な立場で関係を育んでいく時代。それを頭に入れて、相手と向き合えば、会話や条件提示の仕方が変わり、交際に柔軟性が生まれるだろう。



みさとのように、支配的な親に反発して正反対の相手を求めた場合は、時間をかけて相手と向き合う。そのなかでトラウマがフラッシュバックしたとしても、穏やかな時間のなかで信頼を積み重ねていけば、不安も少しずつ小さくなっていき、相手に飛び込めるようになる。

親から受け継いだ価値観は、そう簡単に消すことはできない。しかし、結婚とは、パートナーと2人で築いていく生活だ。親と自分を切り離し、“パートナーとどんな結婚生活を送りたいのか”という視点を定めると、ブレない婚活ができるようになるのではないか。

（鎌田 れい ： 仲人・ライター）