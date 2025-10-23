２３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１５：４５ 仏・企業景況感指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サーティワン<2268>，エイトレッド<3969>，石塚硝<5204>，ＫＯＡ<6999>，未来工業<7931>，信越ポリ<7970>，光世<8617>，ＳＥＨＩ<9478>，大丸エナ<9818>
※東証グロース上場：サイバーソリューションズ<436A>
※海外企業決算発表：フォード，ハネウェル・インターナショナル，インテルほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１５：４５ 仏・企業景況感指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サーティワン<2268>，エイトレッド<3969>，石塚硝<5204>，ＫＯＡ<6999>，未来工業<7931>，信越ポリ<7970>，光世<8617>，ＳＥＨＩ<9478>，大丸エナ<9818>
※東証グロース上場：サイバーソリューションズ<436A>
※海外企業決算発表：フォード，ハネウェル・インターナショナル，インテルほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS