２３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１５：４５ 仏・企業景況感指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：サーティワン<2268>，エイトレッド<3969>，石塚硝<5204>，ＫＯＡ<6999>，未来工業<7931>，信越ポリ<7970>，光世<8617>，ＳＥＨＩ<9478>，大丸エナ<9818>

※東証グロース上場：サイバーソリューションズ<436A>

※海外企業決算発表：フォード，ハネウェル・インターナショナル，インテルほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



