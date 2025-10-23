動画とは違った良さがある。

インスタントカメラは、撮影時の瞬間を1枚の写真に収めるもの。後で見返すと当時を思い出しますよね。もしそこに別の情報が乗っかったら、その記憶はもっと厚みが出ることと思います。

チェキの進化が止まらない

「instax mini LiPlay+」は、一緒に印刷したQRコードから録音した音声が聞けるハイブリッドなインスタントカメラ。

インカメラの自撮り画像を中心に、別の画像を背景として重ねてコラージュもでき、さらにBGMを付けて最大10枚で30秒までのスライドショー型動画も作れます。ただ撮影して印刷するだけだった従来とは別次元ですね。

本体はスマホプリンターとしても使える1台2役。なのでスマホに保存した写真も印刷が可能です。カシャカシャとたくさん撮っても、なかなか印刷する機会ってありませんもんね。

見て聞いて楽しめる写真

音声は最大10秒間の録音ができます。コメントを残しても良いですし、その場の雰囲気を伝える環境音だけでも想像が膨らみます。従来のインスタント写真は手書きでメッセージを残すことができましたが、音が残るのは画期的です。

ただし録音データと動画データの保存期間は、専用アプリ経由でアップロードされて2年間なのがチト残念。どこかに永久保存できたら最高なんですけどね。

実はこのQRコード、読み込むとホントにギターの音が再生されます。お試しあれ。

思い出は音や声と共に

音が記録できるのも、セルフィーカメラ搭載もinstaxでは初の試み。写真だけではなく音声と合わせれば、メッセージをくれた人の気持ちや撮影時の思い出がもっと鮮明に蘇るステキなテクノロジーだと思います。

