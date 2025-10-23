高市総理が、厚生労働大臣に対して、条件付きながらも「労働時間規制の緩和検討」を指示したことが注目されています。労働時間規制とはどういったものかおさらいします。

■従業員に残業や休日出勤をさせる際、時間の上限がある

長時間労働で心や体を病んだり、過労死に至るのを防ぐため、そして働く人たちが仕事と私生活を両立できるように、企業などは法律で定められた労働時間や残業時間を守らなくてはなりません。

企業などが従業員を働かせる場合、労働時間は原則として1日8時間・1週間で40時間以内にするよう労働基準法で定められています。これを超えて時間外労働（いわゆる残業）をさせる場合や休日に働かせる場合、上限は原則として月45時間、年360時間で、臨時的な特別の事情（たとえば決算の業務、商品の納期が迫っている、機械トラブルや大規模クレームへの対応など）がなければ、これを超えて従業員を働かせることはできません。

そして、臨時的な特別な事情があって、労働者側（労働組合）と会社側が合意した場合でも、上回ることが許されない上限が設けられています。それは、時間外労働について

●年720時間以内

●休日労働との合計で月100時間未満

●休日労働との合計が「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のすべてが1か月あたり80時間以内

●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで

これらに違反した場合、企業などに懲役や罰金を科されるおそれがあります。

なお、「1か月100時間」「2〜6か月の平均が80時間」の時間外労働を超えるとは、過労死や過労による脳や心臓の病気だとして労災が認められる状況です。（この時間より短い場合でも、ほかの負荷要因加味して労災認定はありうる）

■なぜ労働時間の上限が必要なのか

こうしたルールは企業にとっては、厳しいかもしれませんが、過労死などを防ぐために必要だと政府が判断したものです。日本では「過労死」や「過労によると認められた心臓・脳の病気や精神疾患」が増え続けていて、海外でも「KAROSHI」という日本語が知られているといいます。

政府は長時間労働の現状を変える必要があるとして、労働時間の上限規制を厳しくするように労働基準法を改正し、2019年4月から順次施行しました。それから5年たち、現在、見直しの議論が厚生労働省の審議会で行われています。

法改正をうけて日本での労働時間は減ってきましたが、ヨーロッパの国々と比較すると、週40時間以上働く人の割合が多いままです。過労死で家族を亡くした人たちや仕事と私生活の両立（ワークライフバランス）を進め、誰もが過ごしやすい社会にすべきと考える人たちは、今の規制よりさらに厳しくすべきと訴えています。

具体的には、生産性を高める工夫をして労働時間を短くする、時間外労働の割増賃金をさらに引き上げて、従業員に残業させると企業などが損をする状況にすべき、終業から始業まで一定時間を確保する勤務間インターバル制度を義務付けるなどを主張しています。

■高市総理の指示とは

高市総理による上野厚生労働大臣への指示書には「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」と書かれています。経済界からも規制の緩和を求める声があり、自民党や公明党などからも「働きたい人がもう少し働ける社会」にしては、との意見が出ていたからとみられます。

実は指示書には「働き方改革を推進するとともに、多様な働き方を踏まえたルール整備を図る」とも書かれていて、総理の方針の詳細はわかりません。上野厚労大臣は22日の会見で「上限規制が過労死認定ラインであることも踏まえて検討する必要がある。十分に議論を深めることが必要だ」などと述べました。

■どうなる？働き方改革

改正労働基準法の施行から5年たち、どのような見直しをするか議論している厚労省の審議会では、委員から次のような意見が出ています。

「長時間労働の是正を強力に進めるため上限規制の一層の強化が不可欠。単に健康を害さなければよいのではなく、豊かな生活を送ることができる社会を目指すことが真の意味の働き方改革ではないか」

「労働者の働きやすさ、働きがいをいかに高めていくか。労働時間だけが短くなっても、これらが見出せなければ、労働参加率は上がらない。未来志向で、どうしたら労働者の働きがいや働く意義を高めていけるか議論したい」

「長く働きたい者もいるという指摘について、過労死ラインの水準である上限規制を超えて長時間労働をしたいという労働者のニーズはない。たとえ希望する労働者に限定して長時間労働を認めることとしたとしても、長時間働く方が結果的に評価され、法定労働時間の中で効率よく生産性をもって働く工夫をしている労働者の方が職場に居づらくなったり、結果的に長時間労働に引っ張られるようになるのは想像に難くない」

男女ともに仕事と趣味や家事・育児を両立したいとの声もある中、生産性を高めて効率よく働き、賃金や業績を上げるには？働き方改革をどうすべきか？ 議論が起こっています。