ドジャースは２２日（日本時間２３日）、公式ＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「次の目的地：トロント」と記し、飛行機に乗り込む大谷翔平投手の写真を投稿した。インスタグラムには「次の目的地：ワールドシリーズ」とし、２４日（日本時間２５日）から始まるブルージェイズとのワールドシリーズに臨むフレディ・フリーマン内野手や大谷らナインの姿を投稿した。

大谷はゆったりした白Ｔシャツに黒パンツ姿で、右手にはベージュのブルゾンが。いつも通りにキャップを後ろ向きにかぶり、首にヘッドフォンをかけて爽やかに敵地へ向かった。

山本由伸、佐々木朗希両投手はともにレンズに笑顔を向けてタラップを上った。

フォロワーからは「ドジャース４勝」「ゴー・ドジャース」「大谷が３本塁打を打ち、ノーヒットノーランを達成する」などと激励のコメントが。エンゼルスからＦＡになってドジャーズへ移籍した２年前は、ブルージェイズは移籍先候補の一つで、大谷がトロント行き飛行機に乗ったという怪情報が飛び交った。それだけに「大谷さんがトロント行きの飛行機に乗った！」「大谷がついにトロント行きの飛行機に乗った」「情報源は？」などと盛り上がるファンもいた。