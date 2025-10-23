ヘグセス米国防長官が公開した、米軍による攻撃を受けた船舶の画像/Pete Hegseth/X

（ＣＮＮ）ヘグセス米国防長官は２２日、米軍が東太平洋で麻薬運搬船とされる船舶を攻撃し、２人を殺害したと発表した。米軍はこのところ同様の攻撃をカリブ海で行っていたが、範囲を広げた。

米軍は９月から麻薬運搬船とされる船舶を攻撃しており、今回が８回目となる。過去７回の攻撃は全てカリブ海で行われた。

当局者によると、８回の攻撃での死者は少なくとも３４人という。

ヘグセス氏は「我が国の海岸に毒を持ち込もうとする麻薬テロリストには、どこにも避難港はない」とＸ（旧ツイッター）に投稿した。

ヘグセス氏によると、太平洋で攻撃を受けた船舶は指定テロ組織が運用し、東太平洋で麻薬を取引していたという。また、この船舶が麻薬の密輸に関与するとの情報があり、知られている麻薬取引ルートに沿って運搬していたことも明らかにした。米軍に被害はなかった。

ＣＮＮは以前、トランプ政権が麻薬カルテルと麻薬密売人への攻撃を正当化するための機密扱いの法律意見書を作成していると報じた。

法律の専門家がＣＮＮに語ったところによると、この意見書は麻薬密売人を敵の戦闘員として扱い、いかなる司法審査もなしに即座に殺害することができるという点で重要だという。

米軍は先週カリブ海で船舶２隻を攻撃し、うち１隻への攻撃では２人が生き延びた。この２人は米海軍に拘束された後、母国のエクアドルとコロンビアに送還された。

米軍が生存者を無期限に拘束できる法的根拠が不明確だったため、政権は生存者の拘束で法的・政策的に窮地に陥る可能性があった。