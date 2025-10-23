「もう、オシャレが分からん」 →【ニトリのN+】で解決！ 即カゴ入れたい「セットアップ」

「それぞれの服をどう組み合わせればセンスよく見える？」と迷子になってしまうなら、上下同色・同素材のセットアップアイテムが味方になってくれるかも。今回は【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】の、セットアップとして着られるアイテムに注目。ニットやレザー調といった見慣れた素材も、上下で揃えることでぐんと上級者見えを狙えます。ぜひコーデの手がかりにしてみて！

袖口のフレアが甘さをにじませるニットプルオーバー

【N+】「袖口フレアリブニットプルオーバー」\3,490（税込）

袖口のフレアデザインがほんのり可愛らしさをにじませるニットプルオーバー。余白を抑えたシルエットと縦ラインを強調するリブニット素材のおかげで、着膨れ感なくすっきりと着こなしやすそうなのが魅力です。着丈も長すぎず、ボトムスへのインもアウトも両方サマになりそう。程よいハイネックには、スカーフやアクセサリーを組み合わせるのもGOOD。

マーメイドデザインがアクセントになるニットスカート

【N+】「マーメイドニットロングスカート」\3,490（税込）

プルオーバーと同じ糸を使用したロングスカートとあわせれば、ニットワンピース感覚でスタイリングできる大人フェミニンコーデが完成。切り替えでふわりと広がる裾のマーメイドデザインがトップスの袖口とリンクし、優雅な女性らしさを感じさせます。ウエストのゴム仕様に加えて素材に自然な伸縮性があるため、窮屈感なく穿きやすいのも嬉しいポイントです。

ノーカラーデザインで辛さを抑えたレザー調ブルゾン

【N+】「ストレッチレザー調スナップボタンブルゾン」\5,990（税込）

上品なツヤのあるレザー調素材が、大人コーデをエレガントな雰囲気に格上げしてくれそうな軽快なブルゾン。襟のないノーカラーデザインがレザー調素材の辛さを抑え、柔らかな雰囲気で着こなしやすい一着です。ストレッチ性があるためカーディガン感覚で羽織りやすく、本格的なコートが活躍するまでを繋ぐ秋の1軍アウターになってくれるはず。

大人の色気を香らせるミドル丈スカートで旬の装いに

【N+】「ストレッチレザー調ストレートスカート」\3,990（税込）

いつにもましてレザーへの熱が高まっているこの秋冬は、ブルゾンと同素材のレザー調スカートとのセットアップコーデも積極的に挑戦したいところ。ストンと縦に落ちるストレートシルエットはクールな品があり、一点投入で大人の色気を感じさせる装いに。ふくらはぎが見える旬のミドル丈のおかげで、レザー調素材で揃えても全体が重くなりすぎません。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ