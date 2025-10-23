真似するだけでOK！【AMERICAN HOLIC】大人のおしゃ見え「ワンツーコーデ」

秋が深まってきた今の時期。シンプルかつおしゃれ見えするコーデを目指すなら、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフさんによる着こなしをお手本にしてみて。今回は、洗練見えが狙える大人の「ワンツーコーデ」をピックアップ。素材感やカラーを工夫すればシンプルでもおしゃれ度を底上げできそうなので、ぜひ真似してみて。

ふわふわのシャギートップスで上品な秋コーデに

【AMERICAN HOLIC】「シャギーニットプルオーバー」\2,990（税込）、「美・美・美ワイドパンツ」\2,290（税込・セール価格）

ふんわりとした長い毛足で、秋ムードを演出するシャギーニットトップス。暖かみのある素材感とボリューミーなシルエットで、シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えます。甘くなりすぎないよう、スタッフの@kanana110さんのようにセンタープレス入りのパンツを合わせて大人顔に引き寄せて。トップスはタックインしてメリハリをつけるのも、上品に仕上げるポイント。

大人っぽさとトレンド感を両立した秋コーデ

【AMERICAN HOLIC】「コクーンポンチプルオーバー」\3,290（税込）、「サイドラインデニム」\3,142（税込・セール価格）

こっくりとしたダークグリーンのトップスは、シンプルながらも1枚で存在感を放ちます。ゆったりとしたコクーンシルエットも、コーデのアクセントになりそう。サイドライン入りのスポーティーなデニムパンツを合わせれば、大人っぽさもトレンド感も備わった秋コーデに。シンプルになりすぎないよう、ネックレスやピアスなどのアクセで華やぎをプラスするのも垢抜けのコツ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M