【今週のカバーガールの胸のウチ】榎原依那が告白「フィジーでブラジリアンビキニにも挑戦しました」

″ヒップ″を解禁！

――FRIDAYの表紙を飾るのも７度目です。いまのお気持ちを聞かせてください。

「７回目なんですか！ 率直に嬉しいです。初のグラビアがフライデーさんなので、思い入れもあります。多くの方に支えられてきたからこそ７回も表紙を飾れました。嬉しさと感謝でいっぱいです」

――表紙を飾る写真は12月発売の２冊目の写真集の中の一枚と聞きました。

「前回の写真集の撮影地は、台湾の墾丁(ケンティン)、高雄、台南の３ヵ所。どれも初めて訪れた場所でした。だから、今回もまだ行ったことがない場所で撮ろうと思い、オーストラリアのシドニーとフィジーを選んだんです。フィジー本島で撮影し、さらに船でマナ島にも行きました。前回の写真はショートカットでオーバーオールを着た元気いっぱいのフレッシュなイメージがあったと思うんですが、10月16日で28歳になり、大人っぽくなってきたかな（笑）」

――フィジー本島、マナ島はどんな場所でしたか。

「イメージ通りの海が綺麗な青色で白い砂浜。まさに『ザ・南国』という場所です。時間もゆったりと流れていて、現地の人ものんびり働きながらのんびり過ごしている。撮影の合間には水上バイクを楽しみました。遠くに行くほど海の青色が増していくことに驚きましたね」

――フィジーに対してシドニーは都会のイメージがありますね。

「都会と自然が絶妙に混ざり合った街並みで、自分とすごくフィットしました。撮影の途中で雨が降ってきたんですが、ミストみたいな雨でとても幻想的なカットが撮れた。何もしなくても映えさせてくれる土地でしたね。選ぶのに困って、写真集の３分の２がシドニーの写真になるところでした（笑）」

――そんなに良い写真ばかりの中で、オススメの一枚を教えてください。

「シドニーに着いて１着目の衣装の、黒のシースルーの上着にオフショルダーの水着を合わせたカットですかね。オシャレなホテルでファッション誌のように撮りつつも、けっこう攻めたグラビアです。お尻がガッツリ見えていたり。これまではお尻が見えそうなカット自体が少なかったですし、見えているものは修正してもらっていました。お尻を守り続けていたんです（笑）」

――たしかに、榎原さんの武器と言えばバストのイメージですね。

「『榎原はなぜお尻を出さないんだ！』、という声も寄せられていまして。これはもう出すしかないでしょう！ と思い切りました。せっかく写真集を買ってくださる人がいるならば、今までお見せしてこなかった私も見て欲しいな、という気持ちが強まって、思い切って出しちゃいました」

――下半身強化のトレーニングもされたんですか？

「お尻は短期のトレーニングでどうにかなるものでなく、数ヵ月かけて地道にきついトレーニングをしました。女性が見ても綺麗だな、と思えるようなキュッと引き締まったお尻を目指したくて。実はデビューグラビアは背面のカットがゼロなんです。でも、今回はこれまでグラビアで守ってきたことを打ち破りたい、という気持ちで臨みました。フィジーでブラジリアンビキニというヒップラインを綺麗に脚を長く見せられる水着にも挑戦しました。Ｔバックで、ビキニの布もいままででいちばん小さいんです」

唯一無二のグラドルとして

――今年２月に始まったＹｏｕＴｕｂｅチャンネルではトレーニング姿や食事風景などを赤裸々に映し出していましたね。

「普段の素の私を見てほしいな、と思って始めました。風邪をひいたときに、すっぴん＆ボサボサの髪で、ウーバーで頼んだハンバーガーを食べながら配信したら、ファンの方から『親近感が湧く』『飾らない姿によりファンになった』と喜んでもらえたんです。グラビアをやる以上、可愛い格好をして可愛らしい動画を配信するのが正解なのかもしれないけれど、プライベートの時はほとんどすっぴんですし、絶望的にズボラなのが本当の自分なので……」

――事務所から反対されたことはないんですか？

「ありました（笑）。さすがに化粧はしようね、とマネージャーさんから注意を受けました。でも、お仕事以外で私は化粧をしませんし、インスタにあげる写真も基本すっぴんです。ファンの方はもう私のスタンスを理解してくれていて、メイクをした写真をあげたら『いなちゃんがメイクしてる……』と驚きの書き込みが起こる状態ですから。グラビア界の『外枠大穴狙い』ですよ！ 唯一無二のグラドルとして、このまますっぴんで素直に発信をし続けていきます」

――バラエティ番組でも活躍中ですが、年末までの目標は？

「最近、大阪でスナックを経営していたおばあちゃんが、千鳥の大悟さんのファンであることが判明したんです。『頼むから共演してくれ！』とリクエストされています（笑）。おばあちゃん子の私としてもその夢を叶えたい。千鳥さんがＭＣを務める『チャンスの時間』（ＡＢＥＭＡ）の中継には出たことがありますが、共演はまだ。千鳥さんとお仕事でご一緒し、大悟さんとツーショットを撮っておばあちゃんに送りたい。それが今年中の目標です！」

エノハラ イナ 27歳

大阪府出身のタレント。今年２月、自身のYouTubeチャンネルを開設した。今年12月に講談社から2nd写真集が発売予定。最新情報は本人公式XやInstagram、TikTok（いずれも＠ina_enohara）をチェック！

最近のマイベスト「FOOD」

フライドポテト

写真集の撮影で行ったシドニーの初日の晩御飯がケバブでした。その店のフライドポテトがものすごく美味しそうだったんですけど、翌朝から撮影が控えていたんで泣く泣く我慢。撮影が終わって訪れたステーキ屋で、フライドポテトの単品をお願いして、爆食しました。涙がこぼれるほど美味しかった。ケンタッキーで、ポテトBOX（Sサイズの約５個分）を買って一人で食べるほど好きなんです

『FRIDAY』2025年10月24・31日合併号より

取材・文：岩崎大輔