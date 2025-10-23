なんっっって可愛いのーーーッ♡【ガチャ】自慢したくなる！「新作キャラチャーム」

バッグやポーチのワンポイントになる「キャラチャーム」を【ガチャ】でゲット！ つい集めたくなりそうな可愛らしいキャラチャームを、ジャラ付けして個性をアピールするのもおすすめ。気分によって付け替えるのも良さそうです。今回はミラー仕様になったものや懐かしキャラのものなど、イチオシのキャラチャームをご紹介します。

フォルムやカラーが映える「こぐまいたんカフェ ミラーチャーム」

韓国っぽカフェ「こぐまいたんカフェ」のお菓子をモチーフにした、ポップな見た目が映えるキュートなチャーム。愛らしい表情のみならず、フォルムやカラーがワンポイントとして映えそうです。裏返すとミラーになっており、外出先でとくに役立ってくれそうなところも魅力的。

懐かしい気分に浸れそうな「ぷるるんっ！ しずくちゃん めじるしアクセサリー2」

懐かしのテレビアニメ「ぷるるんっ！ しずくちゃん」に登場するキャラが、チャームになったこちら。コロンとした小さいサイズ感が可愛らしく、目立つカラーや各キャラで表情が異なるところもポイントです。もともと付いているシリコンリングからカニカンを外して、画像のようにほかのチャームに付けても可愛いです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@38ka_h様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino