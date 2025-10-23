上田綺世が同僚の渡辺剛について言及

オランダ1部フェイエノールトで今季絶好調の日本代表FW上田綺世が、DF渡辺剛の存在に助けられていると明かした。

現地メディア「VI」が報じており、上田は渡辺の気遣いに対し「それが私の人生に大きな違いをもたらしています」と感謝の言葉を述べている。

上田はスポーツチャンネル「ESPN」に対し、「彼は僕よりも2つ上の先輩で、僕は慕ってますし、可愛がってくれますし、面倒を見てくれる」と話し、渡辺と私生活での関係性を明かした。「ESPN」の公式X（旧ツイッター）では2人の関係性をハートマークで表した。

さらに、渡辺の「兄貴分」としての振る舞いについても明かした。「ご飯はよく食べに行ったりもよくするし、クラブハウスでもずっと一緒にいて。なんでも聞いてくれて、すごくいい兄のような存在」とコメント。それだけにとどまらず「剛くんはご飯（代）も全部出してくれるし駐車料金も。僕のことをよく見てくれて、それが大きな違いをもたらしています」と、公私にわたるサポートへの感謝を口にしている。

同メディアは、ロッテルダム中心部の駐車料金が「1時間あたり6ユーロ（約960円）以上」と高額であると補足しつつも、それ以上に上田の活躍が目覚ましいと指摘。上田は先日行われたヘラクレスロ戦で3ゴールを決め、今季通算11ゴールに到達。得点ランキングでは2位に大差をつけて独走している。

このゴール数は、上田にとってフェイエノールトでの過去2シーズン（1年目5得点、昨季7得点）の合計に迫る勢いとなっている。昨季までエースだったFWサンティアゴ・ヒメネスがACミランへ移籍した後も、すぐにはゴールが増えなかったが「今、ついにケチャップのボトルが全開になった」と、その爆発的な得点力を称賛している。（FOOTBALL ZONE編集部）