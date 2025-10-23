J1¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Î192Ñ°ïºà¡Ö¿ÈÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤À¤á¡×¡¡ÄË´¶¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Îº¹¡Ö²»¤Î¼Á¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×
¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Î3Ç¯À¸GK¾®Àîßê¤ÏÍèµ¨¥È¥Ã¥×¾º³Ê
¡¡192cm¡¢80kg¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Î3Ç¯À¸GK¾®Àîßê¤Ï¡¢10·î18Æü¤ËÍèµ¨¤«¤é¤Î¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾®Àî¤ÏÄ¹ºê»ÔÎ©Ê¥Ãæ³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆÌ¾Ìç¤Î¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤¬¡¢¾®Àî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÊ¬ÀÏÎÏ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶ÚÆùÎÌ¡¢¿ÈÂÎÁàºî¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GK¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢AÂåÉ½¡¢Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¡¢¹Åç¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤GK¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÅð¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¾®Àî¤ÎÆÈÆÃ¤Î´¶À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÎý½¬»²²Ã¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢GK¤¿¤Á¤¬½Ð¤¹¡Ø²»¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÇ÷·É²ðÁª¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤Î²»¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ê¤ä»Ø¤Î¥º¥ì¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢Í½È÷Æ°ºî¡¢¼ê¤Î¹½¤¨¤Ê¤É¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²»¤Î¼Á¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ìîµå¤Ç¤Ï¤è¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îµ»½Ñ¤ÏÊáµå¤ÎºÝ¤Î²»¤Î°ã¤¤¤ÇÊ¬¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢GK¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²»¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤Ê²»¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îµ¤Ê¬¤ä¼«¿®¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¬¡¢GK¤Ç¥Ñ¡¼¥ó¤È¸À¤Ã¤¿Âç¤¤Ê²»¤¬ÌÄ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄÏ¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÜÍè¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤è¤ê»Ø¤ä¼ê¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¤Ï¥Ñ¥ó¤È¸À¤Ã¤¿Ã»¤¤²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤É¤³¤«¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Ñ¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡£ÀµÌÌ¥¥ã¥Ã¥Á¤È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ä¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥´¥í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Éâ¤µå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÐ±þ¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿¤ò¤É¤¦ÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤«¡£Éâ¤µå¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¼ê¤Î·Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥í¤Ê¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÝ¤Ë¼ê¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë½ÀÆðÀ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EASTÂè18Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-18Àï¡£¾®Àî¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸åÈ¾¡¢Áê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎFWÂçÀ¾ÍøÅÔ¤È¤Î1ÂÐ1¤òº¸Â°ìËÜ¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÀ¾¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö1¡¢2°Ì¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´U-18¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18¡Ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ê2¥Á¡¼¥à¤È¤â4º¹¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤é¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤â3¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÆþ¤ê¤«¤é¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢²þ¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¸·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥íÀ¸³è¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤«¤é¾ï¤Ë¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿´¹½¤¨¤â½½Ê¬¡£¶áÇ¯¡¢GK¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÁ°Äó¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢Ä·ÌöÎÏ¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢Â¸µ¤ä¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤µ»½Ñ¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî¤Ï¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁ´¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÀÇ½¤Ê»×¹ÍÎÏ¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖGK¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤òÎý½¬¤Ç¥È¥é¥¤¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤Ä¤·¤«ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÇ÷¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î18ºÐ¤Ïº£¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë