トヨタ「ルーミー」をクロスオーバー風に！車種専用カスタマイズパーツ発売
サンショウ株式会社は、同社が展開するカスタマイズブランド「model LM（モデルエルエム）」より、トヨタ『ルーミー』向けのカスタマイズパーツ8品目を新たに発売した。
今回の商品は、東京オートサロン2025に出展されたコンセプトカー「model LM ルーミー」をベースに製品化されたもので、クロス系/オーバーランド仕様のデザインが特徴だ。トヨタモビリティパーツ株式会社を通じて全国のトヨタ販売店にて取り扱いを開始しているため、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。
model LM（モデルエルエム）よりトヨタ 『ルーミー』 向けカスタマイズパーツを発売 ！！
トヨタモビリティパーツ株式会社を通じ、全国のトヨタ販売店にて、 ルーミー向けカスタマイズパーツ（8品目） を発売いたしました。
■ 発売の背景
本商品は、東京オートサロン2025にコンセプトカーとして出展された「model LM ルーミー」をベースに商品化したものです。
出展時から多くのメディアで注目を集め、一般ユーザーからも発売を期待する声を多数いただいたことを受け、開発を進めてまいりました。
「 model LM ルーミー 」は、同クラスの車種にクロス系スタイルのクルマが少ないところに着目し、新たな購入ユーザー層の発掘を目的として、クロス系/オーバーランドカスタム仕様に仕上げました。
■ ブランドコンセプト
model LMは、2020年にスタートしたカスタマイズブランドです。
modelLMという屋号を立上げてから5年と日が浅く、まだまだ認知度も低いのですが、「変える、自分らしく。クルマも人生も。」をブランドコンセプトににさまざまなクルマを創ってまいりました。
今回の「model LM ルーミー」では、家族や友人と海や山や街へ出掛け、ユーザーの皆さまに笑顔のひと時を過ごしていただくことが、我々の一番の願いであり、目標でもあります
・ 発売日：2025年10月2日（木）
・ 商品名：model LM ルーミー
・ 仕様/コンセプト：オーバーランドカスタム
・ 販売店舗： 全国のトヨタ販売店
・ 商品画像：
2026年 東京オートサロンにも model LM の新コンセプトモデルを出展する予定でおりますので、改めてご注目いただけますと幸甚です。
■商品紹介
各パーツの詳細についてご紹介させていただきます。
1 フロントフードガーニッシュ
意匠：樹脂、塗装あり（砂シボ）
取付：両面テープ / ビス固定
2 フロントルーバーガーニッシュ
意匠：樹脂素地
取付：両面テープ
3 フロントバンパープロテクター
意匠：樹脂、塗装あり（砂シボ）
取付：両面テープ / ビス固定
4 リアバンパーガーニッシュ
意匠：樹脂素地
取付：両面テープ / ビス固定
5 アンダーアーチモール（フロント）
意匠：樹脂素地
取付：両面テープ
5 アンダーアーチモール（リア）
意匠：樹脂素地
取付：両面テープ
6 リアコンビガーニッシュ
意匠：樹脂素地
取付：両面テープ
7 リアバンパーガーニッシュ
意匠：樹脂素地
取付：両面テープ / ビス固定
8 model LM バッチ
意匠：シルバーメッキ枠
取付：両面テープ
各パーツの販売価格一覧となります。
弊社ブランド「model LM」のホームページ、インスタグラムおよび、modelLMルーミーの製品紹介動画の2次元コードを添付させていただきますので、詳細につきましては、こちらをご覧いただきたく、よろしくお願いいたします。
■会社概要
サンショウ株式会社
設立：1948年
代表取締役社長：藤村 泰生
所在地：〒435-0017 静岡県浜松市中央区薬師町７０番地
事業内容：自動車用純正部品/用品の企画・開発・製造・販売
URL： https://www.sansho-g.co.jp/
■ブランド紹介
model LM （モデルエルエム）
SINCE：2020年
あなたのライフスタイルが豊かになるよう、ワンランクアップした クルマ創りに挑戦しています
『変える、自分らしく。クルマも人生も。』
URL：https://www.sansho-g.co.jp/modellm-official/
取扱品目：
お問い合わせ先
サンショウ株式会社
モデルエルエム サポート窓口
電話：053－421－1155
リリース提供元：サンショウ株式会社