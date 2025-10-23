¡Úµð¿Í¡Û³°¤ì£±°Ì¤ÏÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤ò¸¡Æ¤¤â¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÌî¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¤Î¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¡Ê¸á¸å£´»þ£µ£°Ê¬³«»Ï¡Ë¤ÇºíµÜÀ½ºî½ê¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ò£±°Ì»ØÌ¾¤¹¤ë¡££²£²Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ·èÄê¤·¡¢¸øÉ½¤·¤¿¡£¥¢¥Þµå³¦¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¤Ç¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Öº¸¤ÎÀèÈ¯¡×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤òÃ±ÆÈ£±°Ì»ØÌ¾¤·¤¿£±£´Ç¯¤«¤é´Ý£±£±Ç¯¤È¤Ê¤ë±¿Ì¿¤ÎÆü¤Ë¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤¬£±°Ì¶¥¹ç¤È¤Ê¤êÃêÁª¤Ç³°¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢³°¤ì£±°Ì¤âÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ÌÀÂç¡¦ÌÓÍø¤éÍÎÏ¸õÊä¤¬¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÌî¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¡¢ÀçÂæÂç¤ÎÁö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿Î¾ÂÇ¤Á¤ÎÊ¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¤é¤¬¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤½¤¦¤À¡£