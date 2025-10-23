唐沢寿明主演『コーチ』第3・4話ゲスト解禁 池谷直樹＆大沢あかねら 原作者が2話でカメオ出演
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）で、第3話・第4話に出演するゲストが23日に解禁された。
【場面カット】第3話にカメオ出演する原作者と唐沢寿明
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
第3話で向井がコーチングするのは、周囲より体格が大きく目立ちすぎるあまり、尾行に失敗し自信を失いかけている、目黒北署刑事・西条猛樹（関口メンディー）。西条が動向監視をする、並外れた身体能力を持つ窃盗常習犯・通称「ベランダ男」生方士郎役を池谷直樹。生方の窃盗の被害者・三村妙子役を山下容莉枝。西条の上司である目黒北署刑事課課長・春川雄二役を東根作寿英。失敗続きの西条を励ます頼れる先輩、目黒北署盗犯担当・橋上隆平役を福士誠治が演じる。
第4話では、感情を抑えるのが苦手で、すぐに泣いたり怒ったりして捜査がうまくいかない、板橋中央署刑事・正木敏志（阿久津仁愛）をコーチング。正木の上司となる板橋中央署刑事課課長・小田茂樹役を尾美としのり。正木が担当する主婦殺害事件の被害者 神村蓮香の友人・桐島奈央役を大沢あかね。主婦殺人事件の第一発見者で蓮香の近所に住む・城山恵吾役を赤ペン瀧川。一連の事件のカギを握る（!?）今村探偵事務所の探偵・今村勉役を駒木根隆介が務める。
さらに、第2話には、原作者の堂場瞬一氏がラグビーヘッドコーチ役としてカメオ出演する。
【場面カット】第3話にカメオ出演する原作者と唐沢寿明
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
第4話では、感情を抑えるのが苦手で、すぐに泣いたり怒ったりして捜査がうまくいかない、板橋中央署刑事・正木敏志（阿久津仁愛）をコーチング。正木の上司となる板橋中央署刑事課課長・小田茂樹役を尾美としのり。正木が担当する主婦殺害事件の被害者 神村蓮香の友人・桐島奈央役を大沢あかね。主婦殺人事件の第一発見者で蓮香の近所に住む・城山恵吾役を赤ペン瀧川。一連の事件のカギを握る（!?）今村探偵事務所の探偵・今村勉役を駒木根隆介が務める。
さらに、第2話には、原作者の堂場瞬一氏がラグビーヘッドコーチ役としてカメオ出演する。