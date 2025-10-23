

人と競走馬の20年にわたる壮大な物語を描く『ザ・ロイヤルファミリー』（画像：TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』公式サイトより引用）

すでにネットで大バズりの話題作が生まれ、今年いちばんの盛り上がりになりそうな10月期の秋ドラマ。

主な作品がほぼ出揃ったなか、第1話の世帯平均視聴率を見ると、上位3作が2桁％に乗せる好スタート。5〜9位の5作が6％台で僅差の激戦になっている。

例年、名作や話題作が生まれる秋ドラマだが、今期もそれが期待できそうな出足となった。

日曜劇場が競馬＆アニメファンにも広がるか

毎期の作品が全話平均で2桁％をキープする鉄板ブランドの日曜劇場。その新作が、やはり今期もトップに立った。

『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人と競走馬の20年にわたる壮大な物語。

第1話では、大手税理士事務所の主人公（妻夫木聡）が、ロイヤルヒューマン社の赤字続きの競馬事業部の撤廃に向けた実態調査を引き受けるが、同社を1代で築き上げた創業社長（佐藤浩市）の馬への思いや、競走馬の世界の現実を肌で知ることで心を動かされ、人生をかけてやるべき仕事に出合う様が描かれた。

王道の成功物語だが、競馬が軸になることで、レースという勝負ごとの手に汗握る興奮と、馬の運命を背負ってビジネスの世界の論理に立ち向かう男たちの熱い気持ちがほとばしる、熱量の高いドラマになっている。

すでに暑苦しいくらい熱いシーンがもりだくさんだったが、心も揺さぶられた。佐藤浩市と妻夫木聡、安藤政信を中心にするチームの絆に、毎週を熱くさせられそうだ。

第2話でも10.4％と2桁をキープしているが、回を経てじわじわと話題が高まっていくに違いない。序盤からは、名作になる予感しかない。

ちなみに本作には、実際の競馬の世界を題材にし、その裏側のリアルを映す新鮮さもある。いま競馬は、G1レースの指定席券が入手困難なプラチナチケットになるほど人気があるほか、アニメとゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の影響で若い世代にもファンが広がっている。その層にも波及していけば、さらに大きな波になるかもしれない。





鉄壁の取調チームが、最強の被疑者に挑む

シリーズ5作目の『緊急取調室』（テレビ朝日系）も初回から高視聴率をマークし、2位にランクイン。

同シリーズは、2014年1月期にスタートし、約10年を経て連続ドラマ4シーズン、スペシャルドラマ2作が放送され、人気シリーズとしての不動の地位を築いてきた。そんな人気タイトルが、今期ドラマと、その放送終了後に公開される劇場版『緊急取調室 THE FINAL』で完結する。

第5シーズンでは、前シーズンで解散したチームがスペシャルドラマに続いて再結成。鉄壁の取調チームが、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。第1話から、事件の構造の作り込みの深さと、真犯人に迫る道筋の複雑さに見応えがあった。この先のストーリー展開に期待できそうだ。

3位には、厚い固定ファン層に支えられる安定の『相棒 season24』（テレビ朝日系）が入ってきた。

シリーズ誕生25周年の新シーズンとなった本作は、杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”の通算11シーズン目。長年のファンからの信頼が厚いコンビの事件解決に、今期もさっそく期待が集まっているようだ。

大泉洋＆脚本家・野木亜紀子オリジナル新作が大健闘

注目されるのが、4位に入った『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）だ。

TOP3が人気ブランドや定番シリーズの作品であるのに対して、こちらはオリジナル脚本の新作になる。5〜10位が僅差の大激戦になるなか、頭ひとつ抜け出している。

大泉洋と脚本家・野木亜紀子氏という、いまホットなヒットメーカーがタッグを組んだオリジナルヒーロードラマであり、放送前からドラマファンの注目を広く集めていたが、その期待に見事に応えた出足になった。



大泉洋演じる主人公が、超能力を使って世界を救っていくSFストーリーだ（画像：テレビ朝日『ちょっとだけエスパー』公式サイトより引用）

本作は、会社をクビになり、妻との離婚で貯金は底をつき、ネットカフェを泊まり歩くどん底サラリーマン（大泉洋）が、超能力を使って世界を救っていくSFストーリーだ。

第1話では物語設定と登場人物の紹介が中心になるなか、主人公が職務で夫婦になる妻・四季に暗い過去があることをにおわせた。

まだまだ謎だらけの本作。社会課題を弱者の視点からすくい上げる野木脚本の本番はこれからだ。どんなヒリつかせる物語になるか、期待値は第1話からさらに上がっている。2話以降でTOP3を打ち崩せるかに注目が集まる。

竹内涼真が演じる「モラハラ筑前煮男」がバズる



筑前煮を連呼したり、顆粒だしを持って走ったりする勝男の行動がSNSを賑わせている（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

前記事で紹介した通り、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）がネットで大バズりしている。初回6.3%のスタートで6位となったが、第2話で7.0％へとアップした。

視聴率は、初回をピークに右肩下がりになるドラマが多く、今期も現時点で第2話の視聴率が出ている作品の中では、上昇した唯一のドラマになっている。本作の話題性の高さを示しているだろう。



どこか憎めない勝男から目が離せない（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

本作は、見た目はイケメン好青年だが中身は自分本位のモラハラ男（竹内涼真）が、令和社会に適合していく成長物語。

そこにはツッコミどころと笑いのポイントが盛りだくさんにちりばめられながら、感傷的なストーリーの流れも入り、ちょっとしたカタルシスもある。

初回の放送直後は、Xでトレンド入りし、Googleトレンドの検索急上昇ワードにも入ったほか、SNSでは「モラハラ筑前煮男」こと主人公・勝男の話題が飛び交った。

すでに勝男ブームが起きつつあるが、まだまだ話題は膨らんでいくはず。今期の台風の目になりそうだ。

三谷幸喜『もしがく』はTOP10圏外のスタート

濃すぎるキャラクターたちが注目される『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）は、初回5.4％の11位スタート。TOP10圏外となったが、三谷幸喜脚本ということもあってかネットニュースやSNSでの話題性は高そうだ。

世の中的な話題になったNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年）に続くテレビドラマでのオリジナル脚本となり、期待値は高かったものの数字はいまひとつ伸びず、ネットでは辛辣な評価も目立った。



令和世代にとっては、ウザく、暑苦しく感じられるかもしれない、昭和ど真ん中の物語だ（画像：フジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』公式サイトより引用）

しかし、第1話ではネガティブな声が多かったものの、第2話で物語が一気に動き出し、風向きが変わってきた。役者陣の芝居と、暑苦しい若者たちの物語にポジティブな声が目立つようになっている。

蜷川幸雄に憧れる演出家の卵（菅田将暉）が、彼を取り巻く多様な若者たちとともに夢に向かって突き進む昭和の生き様が、令和時代にどう受け止められていくか注目される。

力のある作品がそろった秋ドラマ

今期は期待作が目白押し。前述のドラマ以外にも、『シナントロープ』（テレビ東京系）や『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）など、それぞれの尖った作品性が視聴者を引きつけている。

すでにいくつかのドラマがSNSやネットニュースを盛り上げているが、これからさらに話題は盛り上がっていくに違いない。それだけの力のあるドラマが揃っている。

今期は、後世に語り継がれる名作が久々に生まれるかもしれない。年末にかけてドラマシーンから目が離せなくなりそうだ。

