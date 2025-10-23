声優の大空直美（36）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、退院したことを報告した。

「みなさまへ」として「入院での療養期間を終え、本日、無事に退院いたしました」と退院を報告。「関係者の皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「今週末のイベントから、お仕事に復帰させていただきます」と仕事復帰を明かし、「あたたかいお言葉やお気持ちが、日々の励みになっていました」とつづった。

「支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、また一歩ずつ進んでまいります。これからも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

17日に、体調不良により、「細菌性の扁桃炎の疑い」で入院での検査・治療を報告。19日に予定されていた「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier 秋公演」への出演見合わせを発表していた。

大空は立命館大学映像学部卒で、2012年、「聖闘士星矢Ω」の子ども役で声優デビュー。2014年、「いなり、こんこん、恋いろは。」の伏見いなり役で初主演。その後、「アイドルマスターシンデレラガールズ」の緒方智絵里役、「宇崎ちゃんは遊びたい！」の宇崎花役、「ウマ娘 プリティーダービー」のタマモクロス役などを務めている。

プライベートでは23年5月に2月に結婚していたことと第1子妊娠を同時に発表。24年1月に第1子を出産していた。