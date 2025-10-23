◎全国の天気

東北南部から九州北部にかけては晴れ間が戻り、洗濯日和となるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、札幌は昼前に雨が降りそうです。九州南部も夕方にかけて雨が降りやすいでしょう。また、沖縄や伊豆諸島は雷雨にご注意ください。

◎予想最高気温

日差しが戻る西日本から東北では前日より5℃くらい高い所が多く、寒さが和らぎそうです。関東から西日本では20℃を超える所が多く、昼間は上着なしで過ごせそうです。東京は前日より5℃高い20℃、大阪は7℃高い23℃でしょう。

一方、北海道は気温があまり上がらず、札幌は11℃の予想です。

◎週間予報

・大阪〜那覇

沖縄は26日(日)にかけてすっきりしない天気が続くでしょう。西日本も土日は天気が下り坂です。26日(日)は近畿で雨脚が強まりそうです。その後、来週前半は晴れる所が多いでしょう。

・札幌〜名古屋

24日(金)も晴れる所が多いでしょう。25日(土)も北日本と北陸は晴れますが、関東や東海は曇りや雨となりそうです。26日(日)は広い範囲で雨が降るでしょう。来週前半は札幌や青森でも雨に雪がまじりそうです。