¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£ÔÅëºÜ¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¡×¡¢¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤¬Á´À¤³¦¤ÇÄó¶¡¡Ä¡Ö¥¯¥í¡¼¥à¡×¤ËÂÐ¹³
¡¡ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Ï£²£±Æü¡¢ÂÐÏÃ·¿£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤òÁ´À¤³¦¤Ç»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç£¸²¯¿Í¤Ë¾å¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢¡ÊÀêÍÎ¨¡Ë¤ÎÌó£·³ä¤ò°®¤ë¥°¡¼¥°¥ë¤Î¡Ö¥¯¥í¡¼¥à¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤Î±¦¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤Î±¦Â¦¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²áµî¤Ë±ÜÍ÷¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ä¥á¡¼¥ë¤Î²¼½ñ¤¤ò£Á£É¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡££Á£É¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°¤Ç¤³¤Ê¤¹¡Ö£Á£É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×µ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡£²£±Æü¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ö£Í£á£ã¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¡Ë¡×¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥º¡×¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Ë¤â½ç¼¡Æ³Æþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤¬£¹·î¡¢¥¯¥í¡¼¥à¤Ë¼«¼Ò¤ÎÀ¸À®£Á£É¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë¡×¤ÎÅëºÜ¤òÊÆ¹ñ¤Ç»Ï¤á¤ë¤Ê¤É£Á£ÉÅëºÜ¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤¬£Á£É³«È¯´ë¶È¤«¤é¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑ¤òÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ò°Ï¤¤¹þ¤àÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶É¡¡¾®ÎÓÂÙÍµ¡Ë