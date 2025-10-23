『イカゲーム』女優パク・ギュヨン、アンダーウェア姿でソファに寝そべり…妖艶な美しさで視線強奪【PHOTO】

ドラマ『イカゲーム』シーズン2、3に出演した女優パク・ギュヨンが健康的な美しさを披露した。

【写真】パク・ギュヨン、開放的スイムウェア

パク・ギュヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、ファッションブランド「Calvin Klein（カルバン・クライン）」のアカウントをタグ付けするなどして、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、パク・ギュヨンが撮影のために同ブランドのアンダーウェアやデニム製品を着用したときを捉えたものである。彼女は室内でソファーに寝そべったり、立って様々なポーズを取ったりしている。

（写真＝パク・ギュヨンInstagram）

写真のなかのパク・ギュヨンは、黒色のデニムルックのなかに白色のアンダーウェアをそのまま着用したり、よりカジュアルなグレーのパーカーの下に黒色のアンダーウェアを着たりしている。どの写真でも彼女の美しいスタイルが際立っている。

投稿を目にしたファンからは、「天使」「神がかった美しさ」「韓国で最も美しい」といった反応が寄せられていた。

なお、パク・ギュヨンは去る9月に公開されたNetflix映画『カマキリ』に出演した。

◇パク・ギュヨン プロフィール

1993年7月27日生まれ。釜山出身。名門・延世大在学中に学生向けフリーペーパーのモデルとして活動。それを見たJYPエンタ関係者からスカウトされ芸能界へ。2018年の映画『怪物たち』（原題）では、1人2役を務めたことでも話題に。2020年には『サイコだけど大丈夫』で、キム・スヒョン演じる主人公に思いを寄せる看護師を熱演。Netflix『Sweet Home −俺と世界の絶望−』では、清純なイメージとは一転してロックな雰囲気漂うユン・ジス役を演じ、女優としての幅広さを見せた。