いつも元気いっぱいのトーマスたちが、まさかのお疲れモード!?「きかんしゃトーマス」原作出版80周年を記念した日本オリジナルアートシリーズ「OVERWORK SERIES」のLINEスタンプ第1弾が発売された。働く大人の心に刺さりまくる全40種類、かわいいアニメ版の表情とのギャップに注目！

日本オリジナルアートシリーズ「OVERWORK SERIES」


■トーマスたちの表情が“働く大人のリアル”すぎる

「きかんしゃトーマス おしごとスタンプ」では、いつものキラキラ笑顔とは打って変わって、疲れ切った表情のトーマスたちが勢ぞろい。実はこのLINEスタンプ、シリーズ5の113話「ゆうかんなパーシー」で、一生懸命に働くパーシーが「オーバーワークだ〜！」と叫ぶセリフからインスピレーションを得て生まれた日本オリジナルアートシリーズ「OVERWORK SERIES」の一環。

きかんしゃトーマス おしごとスタンプ


人気エピソードをもとに、ゆるくてかわいいタッチで描き起こされたアートは、どれも働く大人の心情を見事に表現。きかんしゃだけでなく、機関士やトップハム・ハット卿も登場し、毎日頑張る大人たちに寄り添い、前向きな気持ちにしてくれる。

特に印象的なのが、シリーズ1の12話「トーマスとさかなつり」をモチーフにしたアート。給水塔の故障で川の水を使ったトーマスが、タンクに入った魚が給水パイプに詰まったことで苦悶する姿は、まさに予期せぬトラブルに見舞われたときの我々の表情そのもの。

苦悶に耐えながら、頑張るトーマス。シリーズ1の12話「トーマスとさかなつり」／汽車のえほん第4巻「トーマスのさかなつり」　


シリーズ5の112話「パーシーとひつじ」では、猛暑の中働き続けて「車体を洗ってほしい」と頼むも「そんな暇はない」と断られる場面が。心身共に疲れ果てたパーシーの表情は、繁忙期の自分と重なって共感度MAX。

心身共に疲れ果てたパーシー。シリーズ5の112話「パーシーとひつじ」


さらに、シリーズ3の69話「あかはなのジェームス」では、ミツバチに鼻を刺されながらも働き続け、最後は牧師に感謝され、「働き蜂」と呼ばれるようになったジェームスの姿が描かれている。「働き蜂」って、褒められてるのか微妙なところも含めて、じわじわとおもしろさが込み上げてくる。

シリーズ3の69話「あかはなのジェームス」


シリーズ1の3話「でてこいヘンリー」


■上司にも部下にも送れる！絶妙なバランス感

このスタンプの推せるところは、ビジネスシーンで使える絶妙な表現の数々。「了解です」「お疲れ様です」といった定番フレーズから、「ご自愛ください」「折り返しください」など、ちょっと気遣いを見せる言葉まで幅広くカバー。微妙な顔で「それって僕の仕事ですか？」と聞いてくるジェームスは、残業要請を断る時の強い味方になってくれるかも？

全40種類の大ボリュームスタンプセットは、LINEスタンプショップで250円。さらにトーマス商品を購入すると「OVERWORK SERIES限定ステッカー」がもらえるプレゼントキャンペーンも実施中。詳細は公式サイトやSNSで随時更新されるので、チェックを忘れずに。

OVERWORK SERIES ステッカー※イメージ


OVERWORK SERIES ステッカー各種※イメージ


子ども向けキャラクターだと思っていたトーマスが、まさかの“大人の味方”に。仕事で疲れた時、トラブルに巻き込まれた時、このスタンプを送れば、受け取った相手も思わずクスッと笑ってしまうはず。笑いと共感で職場の雰囲気を明るくしてくれる、最強のコミュニケーションツールを今すぐLINEスタンプショップでチェックしてみて！

