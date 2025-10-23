愛妻家・アルピー平子祐希、妻が“パッと手作り”朝食ショット披露しノロケる「素敵な奥様」「朝から優勝してるメニュー！」「丁寧さと愛を感じる」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（46）が21日、自身のXを更新。「『何かパッと作るね〜』の朝ごはんがこれで、更に美人なんだからそりゃ好きだろ」とノロけ、妻・真由美さんが手作りした彩り豊かな朝食を公開した。
【写真】「素敵な奥様」「朝から優勝してるメニュー！」平子の妻・真由美さんの“彩り豊かな”手作り朝食
平子夫妻は、今年で結婚18周年。長男、長女と2人の子を持つ親でもある。平子は“愛妻家”で知られ、テレビ番組などでも度々妻への愛を惜しみなく語ってきた。
投稿された朝の食卓ショットには、アボカドとサーモンが彩りよくのせられた食パン、ハムや目玉焼き付きのサラダ、ポットからコップに注がれた飲み物などが並んでいる。
栄養バランスが良さそうな妻の愛情にじむ朝食に、「すごいです!!!」「“パッと”のレベル超えてる 朝から優勝してるメニュー！」「サーモンとアボカドの並べ方に丁寧さと愛を感じる……」「素敵すぎる お互いに」「最高っす 素敵な奥様」などと、ほほ笑ましいコメントが数多く寄せられている。
