米ニューヨーク在住のタレントで実業家の松居一代（68）が22日、ブログを更新。貧富の差が拡大する現地の様子を伝え、日本に向けても「なんとかしないと大変ですよ」と呼びかけた。

松居は「厳しい格差これが現実です」とタイトルを付けた記事で、午前中に訪れたマンハッタンの公園で遭遇した光景について書き出し、「松は遠くから…えっ、、、と目を疑うような光景に驚きました な、な、なんと冷たい噴水の水のなかにどなたか…人が入っていらっしゃるじゃ無いですか、、、？？？」とその様子を撮した写真をアップした。

この日は晴天に恵まれたというが、かなり冷え込む朝の出来事だったといい「かなり、、、寒いと言いましょうか 出来ませんよーーーっ」と、噴水池に入った現地男性の行動に驚きをつづるとともに、「観光客の方が時折りトレビの泉じゃありませんが…願いを叶えるためにこの噴水池にコインを投げる方がいらっしゃいます その、コインを探す為に池に入っていらっしゃるわけですね」と解説し、「ニューヨークの貧富の差は広まるばかりです」とつづった。

「当然、治安は悪くなります 大変なのはホームレスの方だけではありませんよ 高騰する物価にニューヨーカー達は…ニューヨーク州に住むことが出来ずにお隣りのニュージャージー州等に引越しをなさっている人々がいま、増えているんですよ」と現地の状況を伝え、「ニューヨークはこの先どうなっていくのでしょうね」と案じた。

続けて「しかし、まずは日本ですよ なんとかしないと大変ですよ」と、日本における貧困と格差の問題に言及。「まずはその危機状況に政府が気がついていただきたいですね」と思いをつづった。