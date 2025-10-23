実は「3人以上出産している」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「松浦亜弥」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は9月25〜26日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「実は○○な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「実は3人以上出産していると知って驚いた芸能人ランキング」を発表します。
【12位までのランキング結果】
2001年にシングル『ドッキドキ！LOVEメール』でメジャーデビューし、一世を風靡（ふうび）したアイドルの松浦さん。2025年に入って、楽曲の一部がサブスクリプションサービスで配信開始され、作品の良さと歌唱力の高さが再評価されています。
私生活では2013年にダンスボーカルユニット・w-inds.の橘慶太さんと結婚後、2014年・2018年・2020年に3人のお子さんを出産。表立った活動をしていないため、知らなかった人も多いようです。
回答者からは「いつの間にそんなに産んでたのってびっくりした」（60代女性／静岡県）、「SNSとかしてないから後あんまり芸能活動をしてるイメージがないため」（20代男性／福岡県）、「若い頃の映像をテレビでよく見るので出産しているということに驚いた」（20代女性／東京都）、「プライベートの情報をあまり明かしていないからか、そもそも子供がいるイメージがない」（20代女性／大阪府）などの声が上がりました。
1位には、上戸彩さんが選ばれました。
上戸さんは、1997年の「全日本国民的美少女コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、芸能界デビュー。映画『テルマエ・ロマエ』シリーズやドラマ『半沢直樹』（TBS系）、NHK大河ドラマなどでも活躍し、CMやバラエティーの司会業でも人気を集めています。
プライベートでは、2012年にEXILEのHIROさんと結婚。2015年・2019年・2023年に3人のお子さんを出産しています。変わらない美しさに、「3人も子どもがいるなんて！」と驚く人も多いようです。
回答者コメントには「細くて若々しいイメージだから」（20代女性／岡山県）、「3人生んでいるとは思えないくらい、身体がきれいで驚きました」（30代女性／愛知県）、「華奢な見た目からは想像できないほど出産経験が多いと知って驚いたから」（20代女性／長崎県）、「あれだけの美貌を保ちながら3人も産んでるのはすごいと驚きました」（30代女性／愛知県）などという声がありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
【12位までのランキング結果】
2位：松浦亜弥／53票2位に選ばれたのは、松浦亜弥さん。
2001年にシングル『ドッキドキ！LOVEメール』でメジャーデビューし、一世を風靡（ふうび）したアイドルの松浦さん。2025年に入って、楽曲の一部がサブスクリプションサービスで配信開始され、作品の良さと歌唱力の高さが再評価されています。
回答者からは「いつの間にそんなに産んでたのってびっくりした」（60代女性／静岡県）、「SNSとかしてないから後あんまり芸能活動をしてるイメージがないため」（20代男性／福岡県）、「若い頃の映像をテレビでよく見るので出産しているということに驚いた」（20代女性／東京都）、「プライベートの情報をあまり明かしていないからか、そもそも子供がいるイメージがない」（20代女性／大阪府）などの声が上がりました。
1位：上戸彩／87票
1位には、上戸彩さんが選ばれました。
上戸さんは、1997年の「全日本国民的美少女コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、芸能界デビュー。映画『テルマエ・ロマエ』シリーズやドラマ『半沢直樹』（TBS系）、NHK大河ドラマなどでも活躍し、CMやバラエティーの司会業でも人気を集めています。
プライベートでは、2012年にEXILEのHIROさんと結婚。2015年・2019年・2023年に3人のお子さんを出産しています。変わらない美しさに、「3人も子どもがいるなんて！」と驚く人も多いようです。
回答者コメントには「細くて若々しいイメージだから」（20代女性／岡山県）、「3人生んでいるとは思えないくらい、身体がきれいで驚きました」（30代女性／愛知県）、「華奢な見た目からは想像できないほど出産経験が多いと知って驚いたから」（20代女性／長崎県）、「あれだけの美貌を保ちながら3人も産んでるのはすごいと驚きました」（30代女性／愛知県）などという声がありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)