『レモン彗星』『オリオン座流星群』やっと観測のチャンス

接近中の「レモン彗星」、「オリオン座流星群」が見られるの時季なのに、秋雨前線の影響で雨の日が続きました。しかし秋雨前線がようやく南へ下がり、きょう２３日（木）は晴れの予報が多くなっています。、、そして１時間ごと天気を、画像で掲載しています。

■２３日（木）待望の晴れ

晴れの予報が多くなりました。星空の期待が薄いのは「くもりで雨か雪」の北海道と、「秋雨前線」の影響が残る九州南部から沖縄にかけてぐらいでしょう。

東京「晴れ ときどき くもり」予想最高気温は１９℃（前日比+５）

名古屋「晴れ」予想最高気温は２２℃（前日比+６）

大阪「晴れ」予想最高気温は２３℃（前日比+８）

となっていて、陽射しが戻り、きのうの寒さも和らぐでしょう。

■天気回復するが 風は強い

秋雨前線は、２２日（水）に比べ２３日（木）は南下します。しかし、気圧の傾きが大きく等圧線が込んでいるため、２３日（木）も風が強いでしょう。

沖縄県石垣島付近に「熱帯低気圧」が発生しています。熱帯低気圧の予想についてはをご覧ください。

■レモン彗星は今年発見されました

『レモン彗星（C/2025 A6）』は、今年１月３日にアメリカのレモン山天文台で発見されたことから『レモン彗星』と名付けられました。「レモン」と名がついていますが「ライム」のような色合いです。２１日（火）に地球に最接近、４等級前後まで明るくなるとみられます。ＮＡＳＡの計算によると次回見られるのは、なんと1,150年後の『西暦3175年』とされています。

■レモン彗星を見よう

国立天文台によると、最も見やすくなるのは「１０月下旬から１１月上旬」と予想され、この頃は「夕方の西の低い空」で彗星の観察が可能ということです。

『レモン彗星』の見つけ方です。

①［午後６時３０分ごろ・西北西・高さ１５度ぐらい〕に見えます（東京の場合）

②少し西寄りのオレンジ色に輝く１等星「うしかい座『アークトゥールス』」を目印にすると、見つけやすいでしょう。

③『レモン彗星』は明るさは４等級ぐらいと考えられるので、双眼鏡や望遠鏡を使うと見える可能性は高くなりそうです。

『オリオン座流星群』を見よう！

『オリオン座流星群』は、毎年１０月中旬から下旬にかけて出現する流星群です。流星は午後１０時頃から流れ始めますが、放射点が高くなる真夜中以降が観察に適しています。

『オリオン座流星群』 放射点はどこ？

オリオン座は３つの並ぶ星が特徴的で、見つけるのが簡単な星座です。放射点は向かって左に見える手の部分なので、放射点を中心に空全体を見渡すようにしましょう。国立天文台によると、流れ星は１時間あたり最大で「１０個程度」とされています。

観測条件は最高！

『月の満ち欠け』をまとめました。今夜は月齢1.6と月明かりの影響はほとんどなく、稀に見る好条件と言えるでしょう。

観察の注意点＆撮影のコツ

夜は気温が下がりますので寒さ対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを15秒～30秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリもあります。

２３日（木）夜～２４日（金）明け方の天気

《２３日午後６時～翌２４日午前５時の１時間ごとの天気》をエリアごとにメッシュ予報で掲載しています。ここ数日と比べると「晴れ」予想のオレンジ色が多くなり観測のチャンスです。画像でご覧ください。

