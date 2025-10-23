本日の予定【経済指標】
【韓国】
中銀政策金利（10月）時刻未定
予想 2.5% 前回 2.5%（韓国中銀政策金利)
【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（9月）14:00
予想 0.4% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.5% 前回 0.5%（前年比)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（9月）17:30
予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)
【トルコ】
中銀政策金利（10月）20:00
予想 39.5% 前回 40.5%（トルコ中銀政策金利)
【カナダ】
小売売上高（8月）21:30
予想 0.9% 前回 -0.8%（前月比)
予想 1.2% 前回 -1.2%（コア・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（10月）23:00
予想 -15.1 前回 -14.9（ユーロ圏消費者信頼感)
【米国】
中古住宅販売件数（9月）23:00
予想 410.0万件 前回 400.0万件（中古住宅販売件数)
予想 2.0% 前回 -0.2%（中古住宅販売件数・前月比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
