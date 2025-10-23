【韓国】
中銀政策金利（10月）時刻未定
予想　2.5%　前回　2.5%（韓国中銀政策金利)

【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（9月）14:00
予想　0.4%　前回　0.5%（前月比)
予想　0.5%　前回　0.5%（前年比)

【香港】
消費者物価指数（CPI）（9月）17:30
予想　1.1%　前回　1.1%（前年比)

【トルコ】
中銀政策金利（10月）20:00
予想　39.5%　前回　40.5%（トルコ中銀政策金利)

【カナダ】
小売売上高（8月）21:30　
予想　0.9%　前回　-0.8%（前月比)
予想　1.2%　前回　-1.2%（コア・前月比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（10月）23:00
予想　-15.1　前回　-14.9（ユーロ圏消費者信頼感)

【米国】
中古住宅販売件数（9月）23:00
予想　410.0万件　前回　400.0万件（中古住宅販売件数)　
予想　2.0%　前回　-0.2%（中古住宅販売件数・前月比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります