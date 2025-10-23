15:00 日銀金融システムレポート（10月）

21:00 レーンECBチーフエコノミスト、イベント出席

22:00 ディングラ英中銀委員、アイルランド中銀主催会議出席

24日2:00 米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）



連合春季生活闘争基本構想公表、26年春闘賃上げ目安示す

EU首脳会議（24日まで）

中国外灘年次金融経済会議（上海、25日まで）

中国共産党第20期中央委員会第4回総会（4中総会）（最終日）



ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



米主要企業決算

インテル、Tモバイル、フォード、ブラックストーン



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

