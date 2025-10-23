米株価指数先物　時間外取引　下落、ダウ100ドル安　米中対立に米対露制裁でリスク回避

東京時間07:18現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46675.00（-107.00　-0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6732.25（-4.75　-0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25019.75（-19.50　-0.08%）

米株は時間外でも下落。米中対立懸念に加え、米国の対露制裁を受け地政学リスクの高まりが警戒されている。時間外でテスラは下落、関税政策の影響は4億ドルを超えると発表した。