±«¶õ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Ç®µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¡º£Ç¯¤âÂçÀ¹¶·¤Î¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë
½éÆü¤ÎÅìµþ¤Ï±«ÌÏÍÍ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹17ÅÙ¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¤ªÂæ¾ì¥¤¡¼¥¹¥È¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£10·î14Æü¤Î¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×¤òÌÜÁ°¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡¢32²óÌÜ¤Î¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡Ê2025Ç¯10·î11¡Á12Æü¡Ë¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËÊÂ¤Ö80¼Ò¡¦ÃÄÂÎ°Ê¾å¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¡ÊJRTT¡Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ´µ°Æ»»ö¶È¼Ô¡¢Å´Æ»´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¡¢Á´¹ñ»ÔÄ¹²ñ¡¢Á´¹ñÄ®Â¼²ñ¤Ê¤É¤¬¸å±ç¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì±Ø¤ÈÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥»¥¹¥ë¡¼¥È±è¤¤¡£ÆîËÌÊý¸þ¤Î¡ÖÀÐ¤È¸÷¤Î¹¾ì¡×¤ËJR¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤äÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»Åù¶¨µÄ²ñ¤Î²ÃÌÁ³Æ¼Ò¡¢ÅìÀ¾Êý¸þ¤Î²Ö¤Î¹¾ì¤ËÆüËÜÌ±±ÄÅ´Æ»¶¨²ñ¤Î²ñ°÷»äÅ´³Æ¼Ò¤Ê¤É¤È¥¨¥ê¥¢¤òÊ¬¤±¤¿¡£
Å´Æ»¤ÎÀ©Ë¹¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¿Ê½Ð
½éÅÐ¾ì¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¶¶¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÆüËÜ´±Ë¹À©Ë¹¡£1923Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÉ´Ç¯´ë¶È¤Ç¡¢Å´Æ»¤ä¼«±Ò´±¡¢³¤¾åÊÝ°Â´±¤Ê¤É¤ÎÀ©Ë¹¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤äSL¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¸þ¤±¤Î¥ß¥ËÀ©Ë¹¤ò¹Í°Æ¡£°ìÈÌ¸þ¤±¾¦ÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´ë²èÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
Å´Æ»¤à¤¹¤á¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÏÍèÇ¯TVÊü±Ç
¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÅ´Æ»¥¥ã¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÅ´Æ»¤à¤¹¤á¡×¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤òÊú¤¨¤ë¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤«¤é¤Ï2025Ç¯10·î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Æ¤Ä¤ê¤ç¡¼¡ªmeet with Å´Æ»¤à¤¹¤á¡×¤Î2026Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Æ¤Ä¤ê¤ç¡¼¤ÏÅ´Æ»Î¹¹ÔÆ±¹¥²ñ¡£Âç³Ø¤Î¤Æ¤Ä¤ê¤ç¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£´¿Í¤ÎÅ´Æ»¤à¤¹¤á¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÅ´Æ»¤Ë¾è¤êÅ´¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
Å´Æ»¤à¤¹¤á¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡£¡ÖJR»þ¹ïÉ½¡×¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÅ´Æ»½ÐÈÇ³¦¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤à¤¹¤á¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤òÀè¹ÔÈÎÇä¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
Å´Æ»¤à¤¹¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢£Î¥²¡¼¥¸Å´Æ»ÌÏ·¿¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥È¥ß¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¹¤ë¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÎÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¥Ö¡¼¥¹
°Ê²¼¡¢JR¥°¥ë¡¼¥×¤ä»äÅ´³Æ¼Ò¤Ê¤É¤ò¶î¤±Â¤Ç¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤¬ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ê¤É¤òPR¡£JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡¢JRÅìÆüËÜ¾¦»ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×£³¼Ò¤¬ÊªÈÎ¤ÈÌò³ä¤òÊ¬¤±¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¤Ï1988Ç¯ÁÏ´©¡£¥À¥¤¥¨¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÀ¸³è¾ðÊó»ï¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¤ËJRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤³¤È923·Á¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦T4¡×¤Î½ÐÈÇ¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤«¤é2025Ç¯12·î19Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖWEST EXPRESS ¶ä²Ï¡×¤Ê¤É¤òPR¡£Å´Æ»¤Î¿·¤·¤¤ÍøÍÑÂ¥¿Êºö¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀª¤¤¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡Ö¡ØÆ°¤±¡¢¹¥´ñ¿´¡£¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò10·î15Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÇÂ¿ºÌ¤Ë¿·¤·¤¤Î¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
»äÅ´¤ä¸ø±Ä¸òÄÌ´Ø·¸¤Ç¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¥Ö¡¼¥¹¡£ÊªÈÎ¤Ç¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï£µËü±ß¤ÎàÄ¶¥ì¥¢¤ªÊõá¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆÁÅç¸©¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¡¦°¤º´³¤´ßÅ´Æ»¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÅ´Æ»¤ÈÀþÏ©¤ÎÁÐÊý¤òÁö¤ì¤ëDMV¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë¤ò¼ÂÊªÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
¼çºÅ»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Ç¯¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îº£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï±ä¤ÙÌó5Ëü7000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸