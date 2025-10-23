¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢5È¯µÕÅ¾¤Ç¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤«¤éÃ¦½Ð!! Æ²°ÂÀèÈ¯¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏCL¤ÇÏ¢Â³5¼ºÅÀ
[10.22 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 1-5 ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï22Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¤¬MFÆ²°ÂÎ§½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È(¥É¥¤¥Ä)¤ò5-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï²¤½£CL¤ÇA¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤Î5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±óÆ£¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£Æ²°Â¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¸ø¼°Àï3»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·(1Ê¬2ÇÔ)¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤È¸ß¤¤¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¤Ç¤Î²¤½£CLÂè3Àá¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï4-2-3-1¤«¤é5-4-1¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Çº£µ¨ºÇÂ¿18¼ºÅÀ¤Î¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò»î¤ß¤¿¡£°ìÊý¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤â4-3-3¤«¤é4-4-2¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾7Ê¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬ºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£FW¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢Æ²°Â¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢Æ²°Â¤Î²£¥Ñ¥¹¤¬MF¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÅ¨¿Ø¤ËÎ®¤ì¡¢¤³¤ì¤ËFW¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä¤¬È¿±þ¡£±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢MF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ËFW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬È´¤±½Ð¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤ÆGK¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤ËÁË´Ö¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±10Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤¬º¸¤ËÂç¤¤¯Å¸³«¤·¡¢FW¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬¼ý¤á¤ë¤È¡¢±¦¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥¤¥µ¥¯¤¬º£ÅÙ¤Ï±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾19Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ËÄË¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬Â¤òÄË¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢DF¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬Áá¤¯¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾26Ê¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤ÇMF¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥Ó¥ë¥Ä¤ò»ß¤á¡¢MF¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤òºî¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÆ²°Â¤¬¼ý¤á¤ÆMF¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Çº¸¤ËÅ¸³«¡£¤³¤ì¤ò¥Ð¥ª¥ä¤¬¼ý¤á¤Æº£ÅÙ¤Ï¥²¥Ã¥Ä¥§¤¬±¦¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢Âç³°¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤¬¹ë²÷¤ÊÄãÃÆÆ»¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤âÁ°È¾35Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¿¼¤¯¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òDF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬½¦¤¦¤È¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬ÆÈÁö¤«¤é1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾39Ê¬¡¢¥¬¥¯¥Ý¤¬º¸CK¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢DF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¤ï¤º¤«5Ê¬´ÖÂ¤é¤º¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÁ°È¾41Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆ²°Â¤¬¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÃæ±û¤È¶î¤±°ú¤¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¥Ð¥ª¥ä¤¬È¿±þ¡£±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾45Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Þ¤¿¤â¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï±¦CK¤ò¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤¬È¿±þ¡£´°àú¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¼ºÅÀ¤â¡¢¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤¬¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤Ï3-1¤Ç½ªÎ»¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¤Û¤Ü°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Æ²°Â¤ÏÍ×½ê¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤ò¸«¤»¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý»þ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò3-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸åÈ¾¡¢4-4-2¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤è¤ê°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£Æ±7Ê¬¤Ë¤ÏC¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ²°Â¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç»ß¤á¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¹¶¤á¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸åÈ¾18Ê¬¡¢¥¬¥¯¥Ý¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬È´¤±½Ð¤¹¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£Æ±19Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÁÀ¤¦¤â¡¢¤³¤ì¤â¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤Ë¿¨¤é¤ì¡¢±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃÆ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÉÀï°ìÊý¤¬Â³¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¸åÈ¾19Ê¬¡¢Áá¤¯¤â2ÅÙÌÜ¤Î¸òÂå¤Ç¹ç·×4¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢Æ²°Â¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±21Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é4¼ºÅÀÌÜ¡£¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¥Ä¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¥¬¥¯¥Ý¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤ÆÆó¼¡¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¥Ä¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢5-1¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï²¤½£CL¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á6»î¹çÌÜ¤Ç23¼ºÅÀÌÜ¤È¼éÈ÷¤ÎÌäÂê¤¬ÏªÄè¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿¡£
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï22Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¤¬MFÆ²°ÂÎ§½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È(¥É¥¤¥Ä)¤ò5-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï²¤½£CL¤ÇA¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤Î5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±óÆ£¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£Æ²°Â¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾7Ê¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬ºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£FW¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢Æ²°Â¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢Æ²°Â¤Î²£¥Ñ¥¹¤¬MF¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÅ¨¿Ø¤ËÎ®¤ì¡¢¤³¤ì¤ËFW¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä¤¬È¿±þ¡£±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢MF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ËFW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬È´¤±½Ð¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤ÆGK¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤ËÁË´Ö¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±10Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤¬º¸¤ËÂç¤¤¯Å¸³«¤·¡¢FW¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬¼ý¤á¤ë¤È¡¢±¦¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥¤¥µ¥¯¤¬º£ÅÙ¤Ï±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾19Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ËÄË¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬Â¤òÄË¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢DF¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬Áá¤¯¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾26Ê¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤ÇMF¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥Ó¥ë¥Ä¤ò»ß¤á¡¢MF¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤òºî¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÆ²°Â¤¬¼ý¤á¤ÆMF¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Çº¸¤ËÅ¸³«¡£¤³¤ì¤ò¥Ð¥ª¥ä¤¬¼ý¤á¤Æº£ÅÙ¤Ï¥²¥Ã¥Ä¥§¤¬±¦¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢Âç³°¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤¬¹ë²÷¤ÊÄãÃÆÆ»¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤âÁ°È¾35Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¿¼¤¯¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òDF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬½¦¤¦¤È¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬ÆÈÁö¤«¤é1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾39Ê¬¡¢¥¬¥¯¥Ý¤¬º¸CK¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢DF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¤ï¤º¤«5Ê¬´ÖÂ¤é¤º¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÁ°È¾41Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆ²°Â¤¬¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÃæ±û¤È¶î¤±°ú¤¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¥Ð¥ª¥ä¤¬È¿±þ¡£±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾45Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Þ¤¿¤â¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï±¦CK¤ò¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤¬È¿±þ¡£´°àú¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¼ºÅÀ¤â¡¢¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤¬¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤Ï3-1¤Ç½ªÎ»¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¤Û¤Ü°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Æ²°Â¤ÏÍ×½ê¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤ò¸«¤»¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý»þ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò3-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸åÈ¾¡¢4-4-2¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤è¤ê°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£Æ±7Ê¬¤Ë¤ÏC¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ²°Â¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç»ß¤á¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¹¶¤á¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸åÈ¾18Ê¬¡¢¥¬¥¯¥Ý¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬È´¤±½Ð¤¹¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£Æ±19Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÁÀ¤¦¤â¡¢¤³¤ì¤â¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤Ë¿¨¤é¤ì¡¢±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃÆ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÉÀï°ìÊý¤¬Â³¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¸åÈ¾19Ê¬¡¢Áá¤¯¤â2ÅÙÌÜ¤Î¸òÂå¤Ç¹ç·×4¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢Æ²°Â¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±21Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é4¼ºÅÀÌÜ¡£¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¥Ä¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¥¬¥¯¥Ý¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤ÆÆó¼¡¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¥Ä¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢5-1¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï²¤½£CL¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á6»î¹çÌÜ¤Ç23¼ºÅÀÌÜ¤È¼éÈ÷¤ÎÌäÂê¤¬ÏªÄè¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿¡£