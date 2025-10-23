本日10月23日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチ」初登場のハライチをVIPチャレンジャーに迎えた「ドボンゴチ」。

「ドボンゴチ」はメニューの中に一品で2万円近くの超高額メニューが隠れており、万が一それを引いてしまった場合は瞬く間に計算が狂ってしまう。次々と豪華な料理が運ばれるが、どれがドボンなのか？「これがドボンゴチか」（せいや）、「しびれる〜」（小芝風花）、「これやばいぞ！」（澤部佑）と戦々恐々。果たしてドボンを引くのは誰なのか？

ゴチバトルの舞台は、丸の内センタービルディングにある新鮮な魚介をふんだんに使った海鮮イタリアン「Lido Tokyo」。設定金額は23,000円で、自腹額は8人で18万円前後と高額の一戦。岩井勇気は昔イタリアンレストランで働いていた経験があり、イタリアンには自信があると豪語。これには「意外！」と一同驚き。

実はハライチのテレビ初出演は2008年のぐるナイ「おもしろ荘」。当時のネタ映像を振り返るが、岡村隆史が「今見ても面白い」と褒めるとすっかり自画自賛。そこで全員でハライチ鉄板のノリボケに挑戦することに。岩井のセリフに乗っかって即興でボケていくが、ここで白石麻衣がまさかの頭角を現す？一方、増田貴久には澤部から厳しい評価が!?

澤部は小芝とCMで共演中。撮影中も常に明るい小芝に対して澤部は意外にも人見知りで、プライベートでもおとなしいという。そして岡村にパパ会でのある悩みを相談。さらに、澤部が“魂が抜ける”命がけの特技を披露すると、一同驚愕。そんな摩訶不思議な技に小芝が見様見真似で挑戦すると、まさかの奇跡が起きる？

スペシャルメニューをかけたゲームは「ハロウィーン」にちなんで全員で仮装し「フォト・パーティー」。増田がトランプマン、高橋文哉が水戸黄門、小芝がシスター、白石がキョンシーなど映えるコスプレで、セルフタイマーを使ってお題のポーズの写真撮影に挑戦。「写真のど真ん中に写れ」では小競り合いの結果、「カッコいい」「年賀状にできる」と絶賛の一枚が完成！

「ゴチ26」も今回を入れて残り5戦を残すのみ。「ヤバいかも…」（小芝）、「もう無理です」（高橋）とドボンの呪縛に疑心暗鬼になるなか、ハライチの2人も、「頼みすぎたんだ俺…」（岩井）、「絶対ダメですよね」（澤部）と自信ゼロ。果たしてドボンをオーダーしたのは？目が離せない波乱の展開にぜひご注目！