シリーズ別で「iPhone 16」連続首位！ スマホ人気ランキングTOP10 2025/10/23
「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 17（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 iPhone 17 Pro（アップル）
5位 Pixel 9a（Google）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 iPhone 17 Pro Max（アップル）
9位 Xperia 10 VII（ソニー）
10位 Galaxy S25（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
