ナイキとノウルズがコラボ　フェミニンなデザインの「エア マックス ミューズ」を発売

「ナイキ（NIKE）」が、「ノウルズ（KNWLS）」とコラボレーションしたシューズを発売する。10月24日からSNKRSで取り扱う。

ノウルズは、2017年にシャーロッテ・ノウルズ（Charlotte Knowles）とアレクサンドル・アルスノー（Alexandre Arsenault）が南ロンドンを拠点に始動。荒々しく過激なまでの反逆性を帯びたアプローチで、現代の女性らしさを表現したアイテムを展開している。

コラボではナイキの「エア マックス ミューズ」を未来的なスタイルで再構築し、フェミニンなデザインにアップデート。短めのアッパー、TPUトゥキャップ、シグネチャーのコルセット風シューレース構造を採用し、スニーカーとバレエシューズを融合させた。また、スウォッシュにはガラスビーズを使用し、アッパーのかかと部分とインソールにはノウルズのロゴをあしらった。ピンク、ベージュ、ブラックの3色を展開し、価格は各2万6400円。

加えて、現代の女性のワードローブにノウルズ独自の視点を落とし込んだアパレルを展開。ナイキ独自の素材「Nike Flyknit」とクラシックなシューレースを組み合わせたコルセット（2万6070円）や、チェック柄のジャケット（4万5100円）とセットアップのスカート（2万2330円）、オリジナルのグラフィックをあしらったトップス（1万2650円）、シームレスな仕立てを施したゴースト トップス（2万2330円）とセットアップのゴーストパンツ（2万4530円）を用意する。また、底面にナイキのシグニチャー「ワッフルソール」を用いたバッグ「ウィメンズ Razr ランバッグ」（4万4550円）をベージュとブラックの2色でラインナップする。

