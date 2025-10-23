日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円安の4万8830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
51801.65円 ボリンジャーバンド3σ
50120.56円 ボリンジャーバンド2σ
49307.79円 22日日経平均株価現物終値
48830.00円 23日夜間取引終値
48828.00円 5日移動平均
48439.48円 ボリンジャーバンド1σ
47590.00円 一目均衡表・転換線
47125.00円 一目均衡表・基準線
46758.40円 25日移動平均
45077.32円 ボリンジャーバンド-1σ
43417.73円 75日移動平均
43396.24円 ボリンジャーバンド2σ
43090.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41980.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41715.15円 ボリンジャーバンド3σ
39815.70円 200日移動平均
株探ニュース
51801.65円 ボリンジャーバンド3σ
50120.56円 ボリンジャーバンド2σ
49307.79円 22日日経平均株価現物終値
48830.00円 23日夜間取引終値
48828.00円 5日移動平均
48439.48円 ボリンジャーバンド1σ
47590.00円 一目均衡表・転換線
47125.00円 一目均衡表・基準線
46758.40円 25日移動平均
45077.32円 ボリンジャーバンド-1σ
43417.73円 75日移動平均
43396.24円 ボリンジャーバンド2σ
43090.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41980.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41715.15円 ボリンジャーバンド3σ
39815.70円 200日移動平均
株探ニュース