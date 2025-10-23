　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円安の4万8830円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

51801.65円　　ボリンジャーバンド3σ
50120.56円　　ボリンジャーバンド2σ
49307.79円　　22日日経平均株価現物終値
48830.00円　　23日夜間取引終値
48828.00円　　5日移動平均
48439.48円　　ボリンジャーバンド1σ
47590.00円　　一目均衡表・転換線
47125.00円　　一目均衡表・基準線
46758.40円　　25日移動平均
45077.32円　　ボリンジャーバンド-1σ
43417.73円　　75日移動平均
43396.24円　　ボリンジャーバンド2σ
43090.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41980.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41715.15円　　ボリンジャーバンド3σ
39815.70円　　200日移動平均


株探ニュース