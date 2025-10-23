「類推する思考法」を使えば「移動パズルゲーム」は簡単だった!?あみだくじの仕組み方はいろんな「パズルゲーム」に応用できる！

7月3日から始めたこのシリーズでは、13個の発見的問題解決法を順に1つずつ紹介している。この原稿では若干難しい面もあるが、あみだくじの仕組み方を移動パズルに「類推する」ことについて紹介しよう。

「あみだくじ」の裏側にある思考法

以前の記事「高校時代に習った数学的帰納法は、どんなときに使えるのか？あみだくじの仕組みから考えるその思考法」では、次の具体的な例を図1、図2、図3、図4の順にしたがって示した（詳細は当記事を参照）。

例（あみだくじの仕組み方）

縦線が6本あって、上段に左からA、B、C、D、E、Fが並び、下段に左から1、2、3、4、5、6が並んでいるあみだくじの原形がある。

それに何本かの横線を引いて、Aが3、Bが5、Cが6、Dが1、Eが4、Fが2に至るあみだくじを作ってみよう。

あみだくじの仕組みを一般化すると！

さらに、先の記事では上の例を一般化して、縦線が6本でなくても、n本の場合でもつねに仕組める性質（＊）を証明した。

上の例で、Aを1、Bを2、Cを3、Dを4、Eを5、Fを6、と見なすと、図4のあみだくじが意味していることは、1が3、2が5、3が6、4が1、5が4、6が2に至るあみだくじになる。これを、本稿では下のように「3行」を使ってと表すことにしよう。

上の「3行」の下段にある

3 5 6 1 4 2

を、1、2、3、4、5、6のどんな順列にしても、そのようになるあみだくじを仕組めることが、例を一般化した主張である。

さらに、1、2、3、4、5、6の6個に限定しないで、

1、2、3、4、…、n−1、n

のn個に一般化しても、同様に成り立つことが性質（＊）の主張である。

たとえばn=14として、「3行」を

としても、上段に「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14」が並び、下段にも「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14」が並ぶあみだくじの原形から、上の3行のように辿るあみだくじを作ることができることを意味している。

上述のことから、次の問題は類推できるのである。

駐車場移動問題

下図の（ア）の形をした駐車場に、14台の車：1から14が入っている。

正方形1つには車は1台しか入らないとして、車を上手に移動すれば（ア）を下の（イ）のように置き換えることができるのである。その理由を以下述べよう。

（ア）において中央にある4つの正方形を利用すれば、1と2だけの取り替え、2と3だけの取り替え、3と4だけの取り替え、…、13と14だけの取り替え、それらすべてができることがわかる。

たとえば、1と2だけの取り替えは、次の図のように行えばよい。

また6と7だけの取り替えは、次の図のように行えばよい。

なお、（ア）を（イ）のように置き換えることは、次のような「3行」で表すことができる。

したがって、この「3行」は駐車場問題の上に描いた「3行」

と本質的に同じなので、（ア）を（イ）のように置き換えることができる。

スライドゲーム「15ゲーム」はどう考える

昔、15ゲーム（スライドパズル）というものが流行ったことをご存知だろうか。今でもあるが、1から15までの数字を書いた15枚のチップが4×4の桝目にデタラメに入っていて、空白を利用してチップを1つずつ動かして、下図に示した基本形に移すゲームである。

じつは、15ゲームは完成するものと完成しないものが丁度半々ずつあり、完成するものは簡単にできる。下の左の図は完成するが、右の図は完成しない。

余談であるが、小学校時代の修学旅行で友人と15ゲームで遊んでいるとき、それは完成しないものであった。

ところが、筆者が水を飲みに行っているとき友人はズルをしたようで、帰って来ると「できたよ！」と言うのであった。もちろん、「あの場面からどうやってできたの？」と質問しても、ごまかす返事しかもらえなかった。そのときの悔しさが数学の世界、とくに置換群の世界に入ったきっかけとなったのであり、「三つ子の魂百まで」という諺を想うのである。

ちなみに拙著『群論入門』では、群の知識は用いないで、写像の知識だけで「完成するものと完成しないものがちょうど半々ずつある」ことを、少し長くなるがていねいに証明してある。礎（いしずえ）には、「偶置換・奇置換の一意性」があり、これに関してはいずれ「対称性を利用する」のところで、あみだくじを用いた筆者の証明を紹介するつもりである。

15ゲームは次のように描き直すことができる。

線を通って15枚のチップを移動させるゲームと考えるのである。ただし、空白となる○の中には1つのチップしか入ることができないとし、線上でチップが止まることは認めない。

15ゲームで遊んだ経験のある方ならば、完成するものはすぐにできるのである。そこで、もう少し難しいゲームを模索したところ、次の7ゲームというものを思いついた。

オリジナルゲーム「7ゲーム」に挑戦！

7ゲームは駐車場移動問題と同じで、1から7までの数字を書いた7枚のチップを最初にどのように置いても、かならず基本形に移すことができるのである。

それは、1と2だけの取り替えができれば、2と3だけの取り替え、3と4だけの取り替え、4と5だけの取り替え、5と7だけの取り替え、7と6だけの取り替えも、できることに気付くからである。

ようするに、1と2だけの取り替えを基本形にほどこしたものをゲームのスタートとして、それを基本形に移す作業が要点となる。

じつはこの作業が、手頃な試行錯誤の遊びとなり、早い人で1分、遅い人でも20分ぐらいあれば完成する。これは、紙でチップを作って誰でも遊べるので、読者の皆様にも楽しんでいただければうれしく思うしだいである。

最後に、筆者は東京理科大学在職中に、「マジックS10」という世に1つだけの球面上のゲームを作ったことがある（拙著『置換群から学ぶ組合せ構造』の表紙にその写真を掲載）。硬質プラスチックで作ったため製作費が高額になったが、10個の小玉を球面上で移動させるゲームである。

駐車場移動問題や7ゲームのように、10個の小玉はどのような配置にも移動させることができる。学生とのゼミナールなどで遊んだことが懐かしい思い出となっているが、皆から「そのお金があったら、私ならば……」と笑われたものである。

