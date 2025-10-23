　23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15ポイント安の3249.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3340.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3286.49ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3266.43ポイント　　22日TOPIX現物終値
3249.50ポイント　　23日夜間取引終値
3237.10ポイント　　5日移動平均
3232.12ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3177.74ポイント　　25日移動平均
3170.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3170.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3123.36ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3090.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3068.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3056.57ポイント　　75日移動平均
3014.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2843.39ポイント　　200日移動平均


