【紗倉まな×伊藤亜和】腹が立った経験もネタに変えて…人気エッセイで描く「家族との向き合い方」

作家・AV女優として活躍する紗倉まなさんの最新エッセイ集『犬と厄年』（講談社）が話題です。本書の発売を記念して、注目の文筆家・伊藤亜和さんとのトークイベントが開催されました。共に30歳前後と同世代で、noteに書いたエッセイが話題となり、書籍化されたお二人。家族との関係について、仕事について、書くことについて、率直に語りあったお二人の初対話をお届けします。

「結論」をつけるのが苦手

紗倉 このたびは、私の最新エッセイ集『犬と厄年』の刊行記念トークイベントということで、伊藤亜和さんにお越しいただきました。ありがとうございます。

伊藤 お招きいただきまして、ありがとうございます。

紗倉 伊藤さんは「群像」2025年8月号に本書のすばらしい書評を書いてくださって。私はそれを読んで、思わず泣いてしまったんですが、お会いするのは実はこれが初めてではないんですね。

伊藤 そうなんですよ。

紗倉 この『犬と厄年』はnoteに書いたエッセイをまとめた本ですが、私がnoteを始めた2023年の11月頃、noteの特集で、当時話題になっていた伊藤さんの「パパと私」というエッセイを読んだんです。その少し後の2024年1月に、私が出演しているABEMA Prime という番組でご一緒したんですよね。

伊藤 ゲスト出演したのはまだ本が出る前で、その後、2024年6月に最初のエッセイ集『存在の耐えられない愛おしさ』（KADOKAWA）を出しました。

紗倉 伊藤さんはなんと、そこから1年で3冊もエッセイ集を出されているんですね。

伊藤 2冊目の『アワヨンベは大丈夫』（晶文社）が11月、3冊目の『わたしの言ってること、わかりますか。』（光文社）が今年4月。まるで叩いたら原稿が出てくる機械みたいに思われてる。でもこれまでの三冊で過去の話は書き尽くしたので、これからは自転車操業なんですよ。

紗倉 エッセイって、自分の体験を元に書くことが多いじゃないですか。だから自分の中にどれだけ色々な引き出しがあるか、ネタを拾ってこられるかみたいな大変さがありませんか。

伊藤 そうなんです。もう書くことなんて何もないので、これからどうしようかと。紗倉さんはどうですか？

紗倉 この『犬と厄年』は６年ぶりのエッセイ集で。その６年間で、いろんな怨念と共に書くことが溜まった感じですね（笑）。

伊藤 怨念…（笑）。『犬と厄年』を読むと、紗倉さんはエッセイを書きながら、すごく考えている気がしました。これはこういうことかもしれない、いや、やっぱり違うかも、みたいな感じで、思考を進めながら完成させていく印象があったんですが、いかがですか。

紗倉 そうですね。私は結論が見えないままに見切り発車してしまうところがあって。

伊藤さんのエッセイを読んで「すごくわかる！」と共感したのは、結論づけるのがあまり得意ではない、という話を書かれていますよね。知り合いの書き手の方に、「オチが弱い」「結論が弱い」と言われたと。私も結論を決めるのが苦手で、いつも書きながら着地点を見つけていく感じなので、どこか通じるところを感じました。

伊藤 私に「結論が弱い」と言った人は、いつも結論がはっきりしていて、人を導くようなものを書いているんですよ。自分の中にちゃんと真理があって。

紗倉 人を導くような文章を書けることへの憧れってありますよね。これ以外ない真理とか正義をバシッと突きつけられると、こんなふうに断言できたら、どれほど気持ちいいだろうかと思います。私はいつも同じところをグルグル回転するように考えてしまいがちなので。

伊藤 でも、その友人は「亜和ちゃんは今ではなくて後世に残る文章を書いてるんじゃない？」とも言ってくれて。

紗倉 それは、すごく希望となる言葉ですね。

伊藤 そう言ってくれた彼女の文章を、私は「今を生き抜くための文章」だと思っていて。どちらが優れているということではなく、どちらもこの世界の誰かに必要とされているものだと感じています。

「家族」を見直すタイミング

紗倉 伊藤さんのエッセイでは、家族の話がとても印象的です。私も『犬と厄年』を書くにあたって、最初の軸になったのが家族の話でした。これまでいろんな経験や出会いを重ねてきた中で、ようやく自分の家族を見直すタイミングがやってきたというか。でも、伊藤さんはかなり早い時期から家族のことを書かれていますよね。

伊藤 そうですね。最初に「パパと私」を書いたのは24歳くらいでした。

紗倉 私は30代に入ってから家族のことを語りやすくなったんですが、伊藤さんが最初にお父さんのことを書かれたのは、家族というものについて、ずっと考えてきたからでしょうか。

伊藤 私の父親はセネガル人で、周りの友だちの家と比べて、うちの家族はちょっと変わっているというのは分かっていました。だから特に「家族とは？」とか考えて書いたわけではなくて、単に面白いネタとして提供している意識が強かったんです。

でもいろんな人にエッセイを読んでいただいて、「あなたにとって家族とは？」という問いが増えてきたときに初めて、私は家族のことをどう思ってるんだろう？と考えるようになって。でも、いまだに自分でもよくわからないんです。

紗倉 伊藤さんのエッセイを読むと、家族と徹底的に向き合っている感じがします。抗えない部分や受け入れられない部分をふくめて、家族の話がたくさん出てきますよね。家族の人たちがみんな、それぞれ愛をもって伊藤さんに接してるんだけれど、それぞれの愛の突きつけ方が違うという面白さが伝わってきます。

伊藤 書きながら、自分が書いているものの核みたいなものを探っているというか……。紗倉さんも『犬と厄年』で、お母さんのことを書かれてますが、すごく面白いお母さんですね。

紗倉 ありがとうございます。面白いと言ってくれる人はなかなかいないので（笑）。伊藤さんは、お父さんと殴り合いの大喧嘩をしたと書かれているけど、うちの母も暴れ馬なんです。急にしおらしく、「年を取って私も弱くなった」とアピールしてくるかと思うと、突然、怒りに火がついたり。

伊藤 うちの母もひどいんですよ。勝手に私の小さい頃の大切な作文を捨てちゃったり。でも私はそのこともエッセイに書いて、それを母に読まれちゃってるので、最近はもう開き直りの段階ですね。母が「あんなクオリティの低いものはいらないから捨てた」とか言うから、私も「じゃあもう伊藤亜和ミュージアム開けないね、展示するものがないから」と言い返して、まあ以前よりも関係は悪くない気がします。

紗倉 エッセイではお祖父さんの家に暮らしていたときの話がありますが、今はご実家を出られているんですね。

伊藤 はい、今は一人で暮らしてるんですが、近く結婚するので、引っ越す予定です。

紗倉 そうなんですね、おめでとうございます！

伊藤 ありがとうございます。母親や祖父母とは、家を出てから関係が大きく変化したんです。最近実家に行くと、祖母がすぐ、「今思えば、あれはああじゃった…」みたいな思い出話をするんですよ。一緒に住んでいた頃はお説教ばかりだったのに。私が独立して子育ての使命が終わったせいか、過去のまとめに入っている感じで。

紗倉 しみじみ感じ入る瞬間が増えたということなんでしょうね。

伊藤 実家にいるときはお互いに毎日機嫌が悪かったんですけど、今は私に会うと嬉しそうにして、「次はいつ来るんだ？」とか言われる。離れると関係が変わるんですね。やっぱり一定の距離感が、家族の中では大事なんだと思います。近すぎても遠すぎても、うまくいかない。

紗倉 お互い近すぎると、大切にしたくても大切にできないですよね。どうしても嫌なところが目についちゃうから。私も年齢を重ねるごとに、少しずつ親との距離が確保できるようになった気がします。

伊藤 うちの家族はお互いに思いやりが足りないところがあるので、一緒にいる時は、不意に傷ついたりしてしまって、感情が乱れたりしていたんです。でも家を離れてみると、家族自体はそんなに変わらなくても距離があるからダメージはなくなるじゃないですか。だからサファリパークみたいに、やってることは相変わらず獰猛だけど、こちらは見ているだけで直接的な危害はないという感じで。

紗倉 サファリパーク！（笑）柵越しで見ているから嚙まれはしない、みたいな（笑）。

うちの両親は私が中学生の頃に離婚して、父はその後に再婚したんです。父親はこだわりが強い趣味人で、魅力的なところもあるんですが、もともといろいろ問題を抱えている人で。再婚相手の方も手に負えなかったのか、一回、うちに「返品」しに来たことがあるんです。「ちょっと思ってたのと違いました」と。でもそのとき、うちの母親はちょうど風呂上がりで全裸だったんですね。インターホンが鳴って、再婚相手の人に「ちょっと無理ですね、しかも今、裸なんで」みたいに話していて。

伊藤 いや服は着て、って話ですね（笑）。

紗倉 結局、母が「無理です」と言って返品をお断りして。それ以降はあずかり知らない感じで過ごしていたんですけど、私が高専に入って寮生活を送っていた15歳から18歳くらいのころ、父親が再婚相手を連れてやってきて、何度か一緒に食事をしたりしたんですよ。私はすごく気まずいけど、相手に気を使って「エビフライおいしいですか？」なんて聞いたりして。当時は仕方なく受け入れてたけど、大人になって考えると、あれはひどかったなと。

伊藤 過去のことに関して、お父さんに怒りは湧きますか？

紗倉 怒りというより、今やちょっと笑えますね。あの時は地獄のような気持ちだったのに、今考えると、人間の滑稽性をかき集めて練り上げたものを見ているみたいで、どこか面白くなってしまいます。

伊藤 エッセイを書く仕事を始めたら、腹立たしかったことも、むしろネタになってきちゃいますよね。

紗倉 そうなんですよ。伊藤さんは今はお父さんと離れていると書いてありましたが、もし会いにきたらどうします？

伊藤 父とは高校生のとき大喧嘩をして以来会っていないんですが、今来たら、戦うでしょうね。私は父親に限らず、昔揉めた相手とはもう関わりたくないとか思わなくて、「ここで会ったが百年目」みたいな状態が楽しくていいと思うんです。

紗倉 常に戦いのステージにいる感じですね。でも今後、お互い別れた親と再会することがあったら、絶対にそれを書くじゃないですか。

伊藤 絶対、書きます。というか、私は今度結婚式をするので、さすがに父親に声をかけないわけにはいかないなと思っていて。でもそこでもし流血騒ぎになったらどうしようかと。最近、「ブライダル保険」というのがあるんですよ。結婚式で物が壊れたりとか、誰かが緊急搬送された時用の保険。

紗倉 確かに何が起こるか分からないから、入っておいた方がいいかもしれない…。他人のご家族のことをいろいろ聞くのは失礼ですけど、めちゃくちゃ気になるので、絶対書いてほしいですね。お互い、家族はちょっと個性強めということで。

「本音」は望まれてない？

伊藤 紗倉さんに一つ、お聞きしたいことがあるんです。紗倉さんはAV女優のお仕事と作家のお仕事を、両輪でされていますよね。私も以前はモデル業をしたり、今もバイトでバニーガールをしてるんですけど、書く仕事は家の中で、決して人にはお見せできないような姿で書いてるじゃないですか。そうすると、きれいにお化粧して人前に出るための自分と、家にいるときのほとんど泥みたいな状態の自分と、どう切り替えていますか。

紗倉 いわば、家の中では「ほぼ液体」なのに、外に出るときは「固体」にならなきゃいけないという話ですね。もちろん切り替えはしていると思いますが、自分を見に来てくださる方は基本的に自分の敵ではなくて、応援してくださっているから、ちょっと安心しているところもあります。たまにすごくアウェーな場に出たり、視線が突き刺さるような怖い場もありますけど。

でも意外と、だんだん地続きになってきませんか？ 書くことって、自分の心の内をさらけ出すようなところがあるじゃないですか。文章を通じて自分はこういう人間なんだとみんなに知ってもらっているから、逆にやりやすさもあるというか。

伊藤 エッセイはそういうところがありますね。自分がどんな人間なのかがわかってしまうというか。もう一つお聞きしたいのは、小説ってどうやって書くんですか？私も一度書いたんですが、よくわからなくて。

紗倉 でも伊藤さんのエッセイを読むと、小説みたいだなと思うところが結構ありますよ。ずっと自分にまつわることを書いてきたからこそ、小説で現実にはいない人のフィクションの話を書くことに違和感があるんでしょうか。

伊藤 小説を書くために、実際にいる人を参考にしつつ、その人が実際にはやってないことを書いていくということに、罪悪感というか、これでいいのかな？という気持ちがあるんですよね。

紗倉 確かに。小説を書くときはどこかモデルとしている人がいたりしますけど、勝手に使って書いてしまっていいのか、という迷いはありますね。でも全くモデルなしで書くのも難しい気がします。私、『ハリーポッター』みたいなことはできないんですよ。

伊藤 全くのファンタジーは書けない、ということですか。

紗倉 そうですね。やっぱり自分が現実で何かを感じたからこそ、書こうというきっかけになるから。でも小説はある種、自由なところがあって、自分が思っていることを、小説の登場人物が思うこととして代弁してもらえることもあるし、逆に自分が全く考えていないことを言わせることもできる。エッセイでは嘘は書けないじゃないですか。実際にいる人に、全く言ってないことを言わせることはできないし。

伊藤 だから最近、ネタを求めて、現実に変化を起こそうとしてしまっている自分の浅ましさも感じるんですよ。それは自然じゃないと思って。

紗倉 それは私もですよ。気になった人がいると、つい取材みたいになっちゃうんですよね。それは気をつけたいです。

伊藤 そういえば、『犬と厄年』で書かれている、「本音の外側」の話が面白かったです。テレビで「本音を聞かせてください」と言われて、本当のことを言ったら周りが白けてしまうと。私も場を白けさせることが結構あるなと、読んで思いました。

紗倉 求められているのは本当の本音ではないのに、つい本音を言って、いろんな人を白けさせてしまったんです。

伊藤 最近、とある番組の取材があって、「自分がミックスルーツで良かったことは何ですか？」と聞かれたんです。「別にないですけど、強いて言うなら人一倍悩んだこと。いろいろいっぱい考えたから、今の仕事にありつけてるんだと思います」って言ったら、「んー…」みたいな反応だったんですよね。私の回答は、望まれた本音じゃなかったのかもしれない。「二つの国のかけ橋になれたことが嬉しいです」みたいなことを言った方が良かったのかなと。

紗倉 すごくいい答えなのに。求められる答えにどこまで寄り添うべきなのか、考えてしまいますよね。

伊藤 でも寄り添うのを拒否すると、それはそれで望まないキャラにされたりもしますよね。「亜和さん、今日も斬っちゃってくださいよ」みたいに煽られて。

紗倉 自分の発言を思ってもいない方向で使われて拡散されたり消費されるのは怖いし、嫌ですよね。だから、「絶対、勝手に使わせないぞ」という気持ちで挑むことも、自分を守る術だと思います。

「素の自分」を感じる瞬間

紗倉 参加者の方から、エッセイに関して「どのくらい素の自分なのですか？」とご質問をいただきました。

伊藤 私は最近、「素」について考えることをやめたんです。だって自分の「素」を人に説明できないじゃないですか。

紗倉 私も最近まで難しいと思ってたんですけど、実はエッセイを書いていて、これは「素」だな、と思う瞬間があって。私はちょっとクレーマー気質というか、自分が本当に嫌だったこととか、どうしてそれが嫌なのかを書いていると、すごく生き生きするんですよ。書きながら「へえ、私、こう思ってたんだ」と気づく。だからそのノリで書いたエッセイは結構「素」だと思うんです。

でも、自分としてはそれほど踏み込んで書いたつもりでなくても、読んだ方からすると「さらけ出している」と思われることもありますよね。伊藤さんのエッセイはそういう反応が多かったりしませんか？

伊藤 よく「赤裸々に書いている」と言われるんですけど、自分では全然そんなつもりはないんです。

紗倉 伊藤さんの文章は常に冷静で客観的に綴られているんですが、家族とか恋人とか、書かれている内容そのものに「さらけ出し感」があるんでしょうね。

伊藤 私には秘密の習慣がないというか、何でも喋っちゃうし、書いちゃうんです。これは言わない方がいいみたいなセンサーが鈍くて。初対面の人に、「さっきトイレでスマホ落としちゃってさ、手を突っ込んで取った」とか言っちゃうんですよね。とにかくウケたいって気持ちが大きくて。お調子者なんだと思います。

紗倉 そう言って、相手に笑われたら嬉しい感じなんですか？

伊藤 めっちゃ嬉しい。「大丈夫？」とか心配されたらつまらない。

紗倉 いい意味で、特別なことをしている感覚がないのかもしれないですね。特別に悪いこととか、特別にいいことみたいな括りをせずに、全部フラットに見ているからこそ書ける気がします。あと、伊藤さんのエッセイを読んでいると、よく泣いてますよね。

伊藤 私、泣き虫なので。

紗倉 私は人が「泣いた」と書いてあっても泣かないことが多いんですけど、伊藤さんが泣いているエッセイを読むと、絶対に泣いちゃうんですよね。「ジジ」のエッセイも好きでした。

伊藤 おじいちゃんがいなかったら、私はもっとぐれていたと思います。

紗倉 おじいちゃんがお父さん代わりみたいな感じですものね。面白かったのは、おじいちゃんは写真を撮るのが趣味なんですが、そのきっかけは、昔おじいちゃんが自分のトランペットと友達のカメラを交換したからだと。トランペットとカメラを交換するって、どういうことですか？

伊藤 そもそも、なんでトランペット持ってるの？と思いますよね。家族って、そういうエピソードを隠し持ってるんですよ。その家族の話も描き切ってしまったから、これからどうしよう。

紗倉 じゃあ私がネタを提供しに、何かトラブルを持っていきましょうか？

伊藤 トラブル起こしに来てください。遊びましょう。

紗倉 ぜひ。トラブルならいくらでもお任せください（笑）。

（2025年8月24日、ジュンク堂書店池袋本店にて開催されたトークイベントより再構成しました）

