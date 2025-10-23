グロース先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の732ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
799.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
781.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
771.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
763.82ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.16ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
745.88ポイント 25日移動平均
742.14ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値
733.00ポイント 一目均衡表・基準線
732.00ポイント 23日夜間取引終値
729.40ポイント 5日移動平均
727.94ポイント ボリンジャーバンド-1σ
722.50ポイント 一目均衡表・転換線
710.00ポイント ボリンジャーバンド2σ
708.49ポイント 200日移動平均
692.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
