　23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の732ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

799.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
781.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
771.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
763.82ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
758.16ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
745.88ポイント　　25日移動平均
742.14ポイント　　22日東証グロース市場250指数現物終値
733.00ポイント　　一目均衡表・基準線
732.00ポイント　　23日夜間取引終値
729.40ポイント　　5日移動平均
727.94ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
722.50ポイント　　一目均衡表・転換線
710.00ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
708.49ポイント　　200日移動平均
692.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース