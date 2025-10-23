「ウクライナのNATO加盟は論外」なぜロシアとの停戦がここまで混迷を極めるのか

トランプ大統領は、ガザでの戦闘を停戦に持ち込んだのに続いて、ウクライナ戦争を終わらせる努力を続けている。8月15日には、アラスカでプーチン大統領と首脳会談を行ったが、ウクライナのゼレンスキー大統領の主張とロシアの要求の妥協を図るのは困難を極めている。

そのような中で、近いうちにハンガリーで米露首脳会談を行うことが検討されている。トランプは、悲願のノーベル平和賞受賞を実現できるのか。

「ウクライナが譲歩しなければ、滅ぼされる」

今のトランプは、ロシアが戦争に勝っているし、経済も好調だという認識で、負けているウクライナが譲歩しなければ、ロシアによって滅ぼされると考えているようだ。

トランプにとっては、条件がどうであれ、とにかく停戦することが大事だということである。

トランプは、ゼレンスキーとの会談後、SNSに「私は、プーチン氏に強く促したのと同様に、ゼレンスキー氏に対しても殺戮を止め、ディールを結ぶときだと伝えた」と記し、さらに「戦争と勇気によって境界線がひかれた。現状のまま止めるべきだ。双方に勝利を認めさせ、歴史に判断を委ねよう」と書いた。

しかし、ロシア安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領は、「双方に勝利を認めさせて停戦させろ」というトランプの主張について、18日、それは「我々のケースには当てはまらない」とSNSで反駁した。

そして、ロシアの大衆紙「モスコフスキー・コムソモレツ」（電子版）は、20日、「プーチン氏がトランプ氏の条件を受け入れる可能性は低い」と伝えている。

ウクライナのNATO加盟は論外

領土問題と並んで重要なのは、ウクライナの安全保障である。ロシアがウクライナに侵攻したのは、ウクライナがNATOに加盟することを阻止するためである。プーチンにとっては、ウクライナがNATOに加盟しないことが停戦の絶対条件である。

トランプは、ウクライナをNATOに加盟させることはない。停戦を実現させるためである。

それでは、ウクライナの安全をどうやって守っていくのか。

9月4日にパリで有志連合の首脳会合が開かれ、「26ヵ国がウクライナへ軍隊を派遣するか、陸海空に展開すること」が、正式に合意されたが、まずは兵士の訓練や武器支援でウクライナ軍を強化し、その後、有志連合の部隊を派遣する。

トランプは、米軍を派遣して直接関与させることは拒否している。要するに、ヨーロッパ諸国がウクライナを支援すれば良いという、いわば突き放した対応である。ヨーロッパは、国際法を無視するようなトランプの停戦提案は受け入れがたいとい考えている。

しかし、国内では、ウクライナ支援に消極的な意見を持つ排外主義的な勢力が議席を伸ばしている。ドイツのAfD（ドイツのための選択肢）やフランスのRN（国民連合）がそうである。

また、政権に就いているのは、ハンガリーのオルバン首相、スロバキアのフィツォ首相「スメル（道標）」（左派であるが、ウクライナ支援の停止を訴えている）、ポーランドのナブロツキ大統領（右派政党「法と正義（PiS）」である。

以上のような各国の政治状況を見れば、ヨーロッパをウクライナ支援でまとめるのも、次第に難しくなっている。ウクライナ停戦の展望は不透明である。

