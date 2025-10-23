いまさら恥ずかしくて聞けない「スマホにアプリをインストールする方法」

高性能のスマホも、使わなければ「ただの板」。新しいことは苦手──そう感じている人にこそ試してほしいアプリをここに一挙紹介！

令和の「新・三種の神器」

令和の「新・三種の神器」が何か、ご存知だろうか。

それは、スマートフォン、薄型テレビ、ロボット掃除機の3つだ。

高度経済成長期の三種の神器（洗濯機、白黒テレビ、冷蔵庫）によって生活の質が劇的に向上したように、現代の「新・三種の神器」を少し使うだけで、あなたの人生が大きく変わるはずだ。

アプリをスマホに入れることで、スマホが何倍にも便利な道具に変化することはご承知の通り。そうは言っても「なんだか難しそう」「おカネが盗られそう」「よくわからない画面が出てくる」と不安に思う人が多いのも事実。

ただ、メールやLINE、カメラなど、日常的に使うアプリにはある程度慣れ親しんでいるはず。それと同じように、その他のアプリも使い始めてしまえば「なんだ、こんなもんか。もっと早くから使えばよかった」と思うはずだ。人生が劇的に変わるスマホアプリをここで紹介していこう。

まずは既に入っているアプリから

アプリを入れるときに注意すべきポイントは後述するが、失敗を恐れず、最初の一歩を踏み出してみよう。

「まずは最初からスマホに入っているアプリに慣れ親しむことが大切です」と語るのは、『70歳から楽しむスマホの使い方』などの著書がある川島玲子氏だ。

「なかでも便利なのが録音機能です。iPhoneであれば『ボイスメモ』、Androidであれば『レコーダー』や『ボイスレコーダー』といった名前のアプリが最初から入っています。

たとえば、お医者さんから大事な診察の話を聞くときに、一言『録音してもいいですか？』と聞いてから録音してみてください。多くのアプリは自動で書き起こしもしてくれるので、あとで見返すときに役に立ちます。

スマホに慣れていない方は、すでにスマホに入っているアプリを使うところから始めてみてください」

アプリをインストールするには

そのほかのアプリは、iPhoneでは「App Store」、Androidでは「Google Play ストア」から入れることができる。入手の手順は次ページの図表をご参照いただきたい。

基本的には欲しいアプリを検索し、iPhoneでは「入手」、Androidでは「インストール」を押して少し待てば、スマホにアプリが追加される。

新たにアプリを入れる際に気をつけるべきことを川島氏が解説する。

「慌てて押さずに、ゆっくりと操作してください。入手したアプリを開くと、位置情報の使用や、マイクへのアクセスなどを求められます。最初は戸惑うこともあると思いますが、必要そうなものには許可を与えてください。

たとえば、マイクの使用を許可していないと、アプリが音を拾えずに、機能そのものが使えないこともあります」

健康管理も「スマホ任せ」で

アプリの入れ方を覚えたところで、編集部がイチオシする便利アプリを紹介していこう。

まずは自身の健康をアプリで管理できるようになろう。

「シンプル血圧手帳」などの血圧管理アプリでは、日々の血圧の変化を記録し、グラフなどで簡単に見返すことができる。

いびきなどの、睡眠時無呼吸症候群対策にもアプリが使える。『ハンディ版 70歳から愉しむスマホとLINE』などの著書がある中央大学国際情報学部教授の岡嶋裕史氏が言う。

「いびきの状態は、自分ではわかりません。病院でいびきの検査を受けるとなると、機械を借りてこなければならず手間です。そんなときに『熟睡アラーム』などの睡眠計測アプリを使うと、眠っているときのいびきを自動で録音し、記録してくれます。いびきの状態によっては、呼吸が止まっている人もいます。そうした睡眠時の様子をアプリで簡単に確認できます」

日々の食事管理に便利なのが「あすけん」というアプリ。

「何を食べたかをメモ帳に記録している人も多いでしょうが、いちいちカロリー計算をしようと思うと続くものも続きません。『あすけん』の有料版では、食事を写真に撮るだけで、カロリーの計算をしてくれるだけでなく、栄養素の過不足も瞬時にグラフ化され、次の食事のアドバイスもくれます」（岡嶋氏）

「週刊現代」2025年10月27日号より

