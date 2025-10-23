お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が22日に放送されたMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。MCのお笑いコンビ「見取り図」盛山晋太郎（39）に“あきれる”場面があった。

激安で大繁盛しているお店から謎の儲かる商売まで、世の中に潜む様々なゼニ儲けのカラクリを、出演者とともにクイズ形式で解き明かしていく番組。

「激安店」の話題になり、お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が「東京でも大阪でも。芸人はやっぱり若手の頃も激安店ばっか」と意識して行くとした。続けて「黒田さんが…口開きゃ東京の悪口しか言わない」と伝えた。

これに黒田は「値段が高すぎるって!東京は」と東京に抱いている思いを吐露。また「何のために東京でみんな働いているか分からへん。だって家賃のためやろ?」と疑問を口にした。

すると、MCのお笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之は「もうええとこ住んでるもんな!」と盛山の肩を叩いた。突然振られた盛山は苦笑いしながら「いやいや。そんなことないです」と否定したが、黒田が「お前、家賃ナンボなん?」とロックオン。

盛山は「家賃はホンマ…ひと…もう…」とあたふた。さらに伊藤が「すんごい車を買ってましたから」と振り、ベッキーも「いくらでしたっけ?」とニヤニヤ。盛山は「2000万円です。車は」と即答すると、黒田は「しょうもない男やな」と幻滅したようでがっかりした。

そして、伊藤が「知らないと思いますけど、盛山さん今、東京の番組全部標準語でしゃべってます」と暴露すると、黒田は「うおぉーい！出ていけ！」と吠えて笑いを誘った。