¡Ö»ä¤ÏÆ¬¼è¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤Î¤è¡×¡ÄÂè°ìÀ¸Ì¿¡ÖÅÁÀâ¤ÎÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¡×¤¬»³¸ý¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¶¨ÎÏ¤òÇ÷¤Ã¤¿¡Ö»¦¤·Ê¸¶ç¡×

¤Ê¤¼¸ÜµÒ¤ÏñÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
»³¸ý¶ä¹Ô¡Ê»³¶ä¡ËOB¤ÎÆ£ËÜ¾¡ÃË¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï»ÙÅ¹Ä¹¤À¤Ã¤¿'90Ç¯¤´¤í¡¢Åö»þ¤ÏÀìÌ³¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¹Ì»°¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤´¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¡£Âè°ìÀ¸Ì¿¤Î¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¥ì¥Ç¥£¤Ë¡¢ÊÝ¸±¤Î±Ä¶ÈÀè¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÇ¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¹Ô°÷¤¬À¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤Ë¸ÜµÒ¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÄÂÎÊÝ¸±¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î±¿ÍÑ¤òÇ¤¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È»ý¤Á¤Ä»ý¤¿¤ì¤Ä¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÊØµ¹¤Î¿Þ¤é¤¤Êý¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»³¸ý¶ä¹Ô¤Ç¤Î¤½¤ì¤Ï°ÛÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¹Ô°÷¤é¤¬°ì¿Í¤ÎÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤Ð¤«¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£Á´¹ñ¤ÇÌó4Ëü¿Í¤ÎÂè°ìÀ¸Ì¿¤Î±Ä¶È¿¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ØÀÞ¤ê¤Î¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¿Àµ²¼Ê¸»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà½÷¤¬89ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿'20Ç¯¡¢¸ÜµÒ¤Ë²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿º¾µ½µ¿ÏÇ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£Âè°ìÀ¸Ì¿¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24¿Í¤«¤é·×19²¯5100Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤é¤¬´Å¸À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÌõ¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï²ñ¼Ò¤«¤éÍ£°ìÌµÆó¤Î¡ÖÆÃÊÌÄ´ººÌò¡×¤ä¡¢Á´¹ñ¤Ç½½¿ô¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ö¾åÀÊÆÃÊÌ»²Í¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¹â°Ì¤Î¸ª½ñ¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¿®ÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Àµ²¼¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤ËÆ¬¼è¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö»³¶ä¤Î¥É¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬¡¢¹Ô°÷¤Ë¶¯¤¯»Ø¼¨¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡½¡£º¾¼è»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¸å¡¢¤½¤ó¤Ê±½¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìºý¤Î¾®Àâ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£»³¸ý¶ä¹Ô¸µ¼èÄùÌò¤ÎÉÍºêÍµ¼£¤¬¡¢Æ±¹Ô¤È»×¤·¤ÃÏ¶ä¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¸¢ÎÏÆ®Áè·à¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¼ÂÏ¿ Æ¬¼è¸òÂØ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤À¡£
Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ÈÀµ²¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ëÃÏÊý¶ä¹Ô¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤¬ÃË½÷¤ÎÃç¤Ë¤¢¤ë¡£ÃË¤Ï¡¢½÷¤¬·ÀÌó¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¼þ°Ï¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢¼ÙËâÎ©¤Æ¤¹¤ë¹Ô°÷¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯µêÃÆ¡¢º¸Á«¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆ±½ñ¤Ï¾®Àâ¡£»³¸ý¶ä¹Ô¤ÎOB¤Ë¼èºà¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¸½¼Â¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÆ¬¼è¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤Î¤è¡×
¡ÖÀµ²¼¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì²ó¤¤ê¡£ÌµÍý¶¯¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Á°½Ð¤ÎÆ£ËÜ¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎOB¤Ï¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô°÷¤é¤¬Èà½÷¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î½ÐÀ¤Íß¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Àµ²¼¤Ï»³¸ý¶ä¹Ô¤Î³Æ»ÙÅ¹¤òË¬¤ì¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¶³¤·¤¯¤³¤¦Íê¤à¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤ÆÍâÆü¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Îé¾õ¤Î¥Ï¥¬¥¡£¸µ»ÙÅ¹Ä¹¤¬½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡Öµ¢¤ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÅêÈ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
È¿ÌÌ¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¤ÏÂÖÅÙ¤¬°Ò°µÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¡Ö»ä¤ÏÆ¬¼è¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤Î¤è¡×
Éô³°¼Ô¤ÎË½¸À¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸µ¼èÄùÌò¤¬ÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀµ²¼¤Ë¤Ï¿Í»öÉô¤«¤é°ÛÆ°¤Î¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æâ¼¨¤ÎÁ°Æü¤ËÈà½÷¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢ÌÀÆü»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤è¡Ù¤È¡¢ÆÍÇ¡¹ð¤²¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´³°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÇÀµ²¼¤Î¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¿Í»ö¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç²ñ¼Ò¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¤Î¿Í¤«¤éÀè¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡×
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹ß³Ê¿Í»ö¤òÀµ²¼¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹Ô°÷¤é¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¶²¤ì¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï»³¶ä¤Î¿Í»ö¤µ¤¨¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×¡Ê¸µ¼èÄùÌò¡Ë
µ¿¿´°Åµ´¤Ë´Ù¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£Àµ²¼¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢'54Ç¯¤ËÉÛ±ºâÃºîÆ¬¼è¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤éÁÈ¹çÂÐºö¤Ç°ú¤È´¤«¤ì¡¢´ë¶ÈÆâÁÈ¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¸µÀìÌ³¤ÎÀ¾¸¶¹îÉ§¤Ï¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¿Í»öÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¿Í»ö¤Îµ´¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡Öµ´¡×¤Î°Ò¤ò¼Ú¤ê¤¿Àµ²¼¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É½ÐÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡½¡£Â¿¤¯¤ÎOB¤Ï¤½¤¦¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¿Í»öÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚ°ìÉ×¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àµ²¼¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤È½ÐÀ¤¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
