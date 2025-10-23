映像を通じて軍事演習を視察するロシアのプーチン大統領/Alexander Kazakov/Sputnik/Reuters

（ＣＮＮ）ロシア大統領府は２２日、プーチン大統領の指揮下で戦略核兵器の使用を想定した演習を実施したと発表した。国防省によると、陸・海・空軍が参加した。

国営の軍事テレビ「ズベズダ」の映像には、同国北部のプレセツク宇宙基地から大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「ヤルス」が、バレンツ海のブリャンスク原子力潜水艦から弾道ミサイル「シネワ」が発射される様子が映っている。

国防省によると、​​長距離戦略爆撃機ツポレフから巡航ミサイルも空中発射されたという。

大統領府は、今回の訓練は軍の指揮統制の即応態勢と作戦能力を確認するためのもので、すべての目的は達成されたと明らかにした。

ロシアは核抑止力の一環として、定期的に演習を実施している。プーチン氏は昨年１０月の演習時に、ロシアの核兵器により「戦略的抑止の目的を達成し、核の均衡と世界的なパワーバランスを維持することができる」と述べた。

同年１１月にプーチン氏はロシアの核ドクトリンを改定したが、その２日前に当時のバイデン米大統領はウクライナが米国製の兵器でロシア奥地の標的を攻撃することを承認した。

ロシア国営ＲＩＡノーボスチ通信によると、リャブコフ外務次官は２２日、「米国が新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の提案を拒否すれば核兵器の制限に完全な空白が生じ、核の脅威が増す」と語った。

核兵器の削減を約束する新ＳＴＡＲＴは米ロ間で２０１１年に発効し、来年２月に失効する。