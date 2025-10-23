俳優の南琴奈（１９）が同名人気ホラーゲームを実写映画化した「夜勤事件」（来年２月２０日公開）で映画初主演を果たすことが２２日、分かった。

「夜勤事件」はＺ世代を中心に人気のインディーゲーム制作チーム「Ｃｈｉｌｌａ’ｓ Ａｒｔ」（チラズアート）によるホラーゲーム。主演の南は今年、ドラマ「アリスさんちの囲炉裏端」「僕達はまだその星の校則を知らない」や映画「花まんま」「ミーツ・ザ・ワールド」に出演して存在感を発揮している注目の若手俳優だ。

南はゲーム内のプレーヤーが操作する深夜シフトに入った新人アルバイト役で、リアルな深夜コンビニ描写とえたいの知れない恐怖、日常と非日常の境界が崩れゆく静かな恐怖を確かな演技力で見せている。

南は「実はホラー映画が少し苦手なのですが、今回は初めてその世界に飛び込むような気持ちで挑みました」とホラー初挑戦の心境を告白。

「さまざまな分野のプロの方たちの技術に圧倒されました。普段とは違う撮影技法はとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時にたくさんのことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした」とホラーならではの撮影現場を振り返り「完成した映像を見て、あの時に感じた緊張や高揚がすべて映像に映し出されていて最後まで目が離せない作品になっていると思います」とアピールした。