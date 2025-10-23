2015年登場のペッパーはこのためだったのか…ソフトバンクG・孫正義社長がAI最強企業と仕掛ける「AIロボット革命のシナリオ」

ロボット事業買収の意味

10月8日、ソフトバンクグループ株式会社（SBG）は、スイス重電大手、ABBのロボット事業を総額53.75億米ドル（1ドル＝150円換算で約8062億円）で買収すると発表した。買収は2026年中に完了する予定だ。

元々、ABBは、産業用ロボット市場でわが国の安川電機、ファナック、川崎重工などと、トップの座を競ってきた世界大手企業である。今回の買収で、SBGの社長である孫正義氏は、AI開発に続きAIを搭載したロボット（AIロボット）分野でも事業拡大を考えているはずだ。

その戦略の中核的存在は、ChatGPT開発元である米国のオープンAIだ。米国でのAIインフラ構想（スターゲート計画）発表に続き、今年4月、SBGはオープンAIに最大300億ドルを出資すると発表した。

現在、オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）は、汎用型人工知能（AGI）の開発を加速させようとしている。一方、人型ロボットやロボットの運営、管理を行うIT基盤（プラットフォーム）構築も急いでいる。本来、ロボット開発はオープンAI創業当初の目標だった。

SBGがABBのロボット事業を取得するのは、オープンAIの事業戦略と密接に関係している。

これまで、SBGは主にソフトウェア分野で投資や買収を重ね、株価上昇により収益を増やしてきた。今回のロボット事業取得は、同社がロボット分野に大きな成長性を見出したことを意味する。

これまでのソフトウエア中心から、ハードウェア分野に本格的に踏み出すことになる。SBGのロボット事業買収は、わが国のロボット関連企業、産業界全体に大きな影響を与える可能性がある。

オープンAIが狙うロボット開発

現在、米中の有力IT先端企業は、これまでの大規模言語モデル（LLM）の開発から、人工知能（AI）を搭載したロボットの開発へと軸足を移しつつある。

現時点でAIの存在はバーチャルだ。推論モデルは、人が入力した質問などにパソコンやスマホ上で答える。オープンAIやエヌビディア、マイクロソフト、アマゾン、中国のアリババ、ファーウェイといった企業は、実社会で自律的に判断、行動するAIの実現も一段と重視し始めた。これをフィジカルAIと呼ぶ。

中でも、オープンAIによるロボット研究開発の再開は大きな注目を集めている。創業当時、同社はロボットの開発を一つの目標に掲げていた。当初からオープンAIは、AIとロボットの結合を目指していたのである。

2019年には、ルービックキューブを解くロボットハンド（人間の手のような装置）に関する論文を発表した。ただ、大規模言語モデルとロボット開発を同時に進める負担は重かったようだ。2020年に一時中断している。

実は、SBGも早い段階からロボット分野を重視していた。

2015年、ソフトバンクロボティクスは人型ロボット“ペッパー”の販売を開始。さらに2016年、SBGは米国のロボット企業、ボストン・ダイナミクスを買収している。

孫正義はオープンAIに賭けた

買収の主な目的は、ペッパーに二足歩行機能を持たせることだったとみられる。ボストン・ダイナミクスの買収は、SBGがハードウェア分野への事業拡大の兆候との期待もあった。しかし、当時、SBGが買収の成果を実現することは容易ではなかったようだ。

オープンAIがロボット事業を停止した2020年、SBGはボストン・ダイナミクスを韓国の現代自動車に売却した。2024年、オープンAIは事業戦略を修正し、フィジカル・インテリジェンスなどロボット開発に取り組む新興企業に出資。ロボット事業の運営体制を再構築した。

その後、SBGはオープンAIに追加出資を行い、汎用型AIおよび汎用型ロボット分野での利得確保を一段と重視するようになった。

AI、ロボット分野におけるSBGの投資戦略は、オープンAIの事業戦略と密接に関連している。

孫氏は、今後の世界のAIとロボット分野の成長は、サム・アルトマン氏がけん引するとみたようだ。SBGは、アルトマン氏に賭けたといっても過言ではないかもしれない。

ABBのロボット事業の買収にも、オープンAIとの協業体制を拡充し、新しい需要をライバル企業に先駆けて創出し、取り込む意図があるはずだ。

オープンAIに環境を提供する

SBGのプレスリリースからも、SBGがオープンAIをいかに重視しているかが確認できる。

現在、SBGは4つの領域を重視している。（1）半導体（AIチップ）、（2）ロボット、（3）データセンター、（4）電力だ。

いずれもオープンAIの成長に欠かせない。SBGはロボット関連事業を集約する“ロボホールディングス”という新たな中間持ち株会社も設立した。それによって、投資ポートフォリオに含まれるロボット事業の意思決定をより迅速に下すことが可能になる。

今回、SBGがヒト型ではなく、産業用ロボットを手に入れたことも興味深い。

現在、オープンAIは、ヒト型ロボットの研究開発を重視しているようだ。ここでの問題は、ロボットの安全規格などが未確立なことだ。ロボットが暴走する懸念、単純労働を奪うなどの不安もある。

そうしたリスクを考慮し、SBGは使用場所や機能が決まっている産業用ロボットの利用環境をオープンAIに提供し、フィジカルAIの開発加速につなげようとしているとみられる。

オープンAIは製造分野でAGI、さらに人工超知能（ASI）の実証実験を重ねる。それは、ABBのロボットを使う顧客のベネフィットにもなる。

得られた知見を実社会で活躍するAIロボットに実装し、人型ロボットの普及を目指す。大きく進化を遂げたペッパーも市場に投入するかもしれない。SBGはそうしたエコシステムを見据え、ABBのロボット事業買収に踏み切ったと考えられる。

SBGの今回の買収は、わが国の産業界にも重要なインパクトを与えるだろう。

では、どのようなシナリオが考えられるのか。

つづく記事〈日本経済は孫正義社長を中心に回り始めるのか…ソフトバンクGのAIロボットがもたらす「日本企業の大復活」〉で、さらに解説する。

