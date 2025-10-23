南琴奈、『夜勤事件』で映画初主演＆ホラー初挑戦 ゲームの世界を忠実に再現した特報解禁
南琴奈が、人気ホラーゲームを実写化した『夜勤事件 The Convenience Store』で映画初主演を務めることが発表。併せて、公開日が2026年2月20日に決定したほか、特報映像、ティザービジュアルが解禁された。
【動画】『夜勤事件 The Convenience Store』特報映像
現在、Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チームChilla’s Art（チラズアート）が、2020年2月にSteamで配信したホラーゲーム『夜勤事件』。発売直後からゲーム実況者やVTuberに多数プレイされ、YouTubeでのゲーム実況動画は総再生数6000万回以上を記録（※2025年8月28日現在）している。
本作は、この『夜勤事件』を実写映画化。監督を務めるのは、「きさらぎ駅」シリーズなど、都市伝説を題材に独自の手法で話題作を生み出してきた永江二朗。先月の映画化発表時にはXのトレンドで第1位を獲得し、関連ポストのインプレッション数は1400万を超えるなど大きな反響を呼んでいる。
この度、本作の主演を南琴奈が務めることが明らかに。南は今夏のドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）、映画『ミーツ・ザ・ワールド』（2025）で透明感あふれる存在感を放ち、次世代を担う若手俳優として注目を集めている。
本作で南はゲーム内のプレイヤーが操作する深夜シフトに入った新人アルバイト・田鶴結貴乃を演じ、リアルな深夜コンビニ描写と“得体の知れない恐怖”、日常と非日常の境界が崩れゆく“静かな恐怖”を確かな演技力で魅せる。
今回ホラー初挑戦となる南は「普段とは違う撮影技法もとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時に沢山のことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした」と語っている。
併せて、特報映像とティザービジュアルが解禁。
特報映像は、世界的に話題を呼んだゲームの世界を忠実に再現したもの。プレイヤーにはおなじみの、主人公が深夜のコンビニへ出勤するシーンからスタート。遠くに灯るコンビニの明かりが、不穏な夜の幕開けを告げる。
賞味期限の確認や在庫補充など、日常の業務が淡々と進む中、謎の配達物が届き、次第に“違和感”が忍び寄る。ゲーム内で起こる数々の“現象”も実写で再現され、次々と主人公に襲いかかっていく。そして、その先には驚愕の光景が──。果たしてラストで主人公の前にたたずむ黒い影の正体は？ ファン待望の“あのシーン”も収録した、不穏な雰囲気に満ちた特報となっている。
ティザービジュアルは、コンビニで勤務中の結貴乃が何かを見つめる姿を捉えたもの。上には「その恐怖は、深夜のコンビニから始まる」というコピーが添えられ、ゲームの世界観をそのまま切り取った不気味なビジュアルとなっている。
映画『夜勤事件 The Convenience Store』は、2026年2月20日より全国公開。
南琴奈のコメント全文は以下の通り。
■南琴奈（田鶴結貴乃役）
私は実はホラー映画が少し苦手なのですが、今回は初めてその世界に飛び込むような気持ちで挑みました。恐怖を演じる難しさもありましたが、それ以上に作品を支える様々な分野のプロの方たちの技術に圧倒されました。照明やカメラの使い方など、普段とは違う撮影技法はとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時に沢山のことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした。
完成した映像を観て、あの時に感じた緊張や高揚がすべて映像に映し出されていて最後まで目が離せない作品になっていると思います。ぜひ劇場でこの映画の世界を体感していただきたいと思います。
