元広島スカウト・苑田聡彦インタビュー（後編）

契約金の多い球団よりも、「自分を見てくれた人」を選んだ。それが広島東洋カープのスカウト・苑田聡彦の原点だった。半世紀にわたってドラフトの現場に立ち続けた男が語る、数字では測れないスカウトの真実とは。



広島のスカウトとして47年にわたり選手獲得に尽力してきた苑田聡彦氏 photo by Sankei Visual





【契約金が一番少ない広島を選んだワケ】

── 三池工高時代、６人兄弟の家計を助けるためにプロ野球を志望。しかし、９球団のスカウトが見に来るなか、苑田さんが選んだのは契約金が一番少なかった広島でした。

苑田 いつも自分を見てくれているスカウトが久野久夫さんでした。スーツを着て、ハンチング帽をかぶった姿がカッコよかった。一度も話したことがなかったし、広島のスカウトとは知りませんでした。直感だったのでしょうね。ちなみに、私のプロ入りは1964年で、ドラフト制導入は翌年からでした。

── 1970年、苑田さんが外野手から内野手にコンバートされた時、最初はサジを投げた内野守備コーチの広岡さんが、突如上達した苑田さんを見て「人は必ずうまくなる。それが早いか、遅いかの違いだけ。苑田から指導者としての心構えを学んだ」と言った話は有名です。

苑田 当時、一塁には強打の衣笠祥雄、二塁には古葉竹識さん、三塁には阪神から移籍の朝井茂治さん、遊撃には強肩の今津光男さんがいました。

── 広岡さんに具体的に何を教わったのですか。

苑田 まず、毎日キャッチボールを1時間ぐらいやらされました。送球の正面に入って捕り、相手の胸に投げる繰り返しです。しかも、投げる態勢で捕る。ノックは緩い正面のゴロ捕球でした。そのうちに少々のイレギュラーバウンドなら簡単に捕れるようになったのです。ひとりの時は、フェンスの前に石ころをまいて、イレギュラーに反応する練習もしました。

── 基本を大事にしていれば、時間がかかってもうまくなるという経験は、のちのスカウト活動にも生きたのではないですか。

苑田 はい。選手を獲得するうえで、大いに役立ちましたね。

【カープ流スカウト戦略】

── 広島には「スカウトの神様」の異名をとった木庭教氏がいました。スカウトとしての指導を受けたのですか。

苑田 ほとんど教えてもらいませんでした。スカウトを一から教えてもらったら、逆に仕事の覚えがよくなかったと思います。「あの地域に行け」という指令だけされました。プロ野球選手の準備はチームのマネージャーがほとんどやってくれますので、列車の切符を買うことすらできない選手が多いものです。

── 広島スカウトの特徴として「オーナーも含めて、みんなで獲った。活躍できなくてもみんなの責任」と聞いています。

苑田 そういうシステムですね。いいこともそうでないことも、「スカウト全員で」と。それに、たとえば新人を３人獲ったら、現役３人をやめさせるということですから、常にチームの状況は頭に入れています。

── 広島のスカウト戦略として、投手は「即戦力の大学・社会人」、野手は「高校出を育てる」というイメージがありますが、実際はいかがですか。

苑田 一概にそうとも言えません。ただ、その年の補強ポイントが明確だったら、それ以外のポジションでかなりいい選手がいたとしても獲りにいかないのが特徴です。「ほかのチームに行かれたら困るので獲る」ということはしません。スカウトとしては、比較的やりやすいと思います。

── いわゆる「その年の一番いい選手を獲る」という戦略ではないのですね。

苑田 ただし、たとえば先発投手がほしい時、その投手にリリーフの適性があるのかどうかは判断します。あと、三塁手がほしい時、外野手だけど三塁を守れるかどうかは見極めます。だから大学時代に外野を守っていた小早川毅彦や町田公二郎は、内野をできるのかどうかよく見ていました。

【ポテンシャルに惑わされるな】

── ドラフト候補生がマスコミを賑わせていますが、プロで活躍できるか否かを見極めるのはまた別物です。たとえば、50メートル5秒８、遠投120メートル、球速150キロといった、ポテンシャルに秀でた選手を探すのですか。

苑田 「身体能力が高いから」といって、プロ入りしてモノにならなかった選手をたくさん見てきました。数字は判断基準にしますが、野球をやるのは別です。野球センスがないとか、先が読めない選手はダメです。投手のクイック1.2秒で、捕手の二塁送球1.8秒ですから、ふつうに走ったら絶対アウト。それを3.5秒で盗塁を成功させるには、いかに投手のクセを盗むかが大事になってきます。だから足の速さよりも、そうした部分を見ます。

── 選手の性格はどうですか？

苑田 かつては、高校生は夏の大会が終わって退部届を出すと、家庭訪問ができました。学校の監督に聞いても、地道に練習に取り組むタイプなのかどうかすべてはわかりませんが、家に行ってご両親に聞くと大体の性格はわかります。

── ドラフト当日にすることはありますか。

苑田 当日の朝、野球部の監督や実家に確認の電話をします。それは、こちらの誠意です。「○位で指名しますから、よろしくお願いします。他球団からそれより上位で指名するとか、何か連絡ありましたか」と。

── もちろん、指名順位の微調整もあるわけですよね。

苑田 いざドラフト会場のテーブルを囲んでいると気が気ではありません。１位入札で競合、抽選はある意味仕方ありません。ただ、２位以降のウェーバーだと、指名された順番で決まっていってしまうので、手の施しようがありません。

── ドラフトに関して、印象に残っていることはありますか。

苑田 根本陸夫さんは私が現役時代の監督でしたが、西武やダイエー（現・ソフトバンク）の編成部長時代は、いろいろな意味で剛腕のスカウティングでしたね（笑）。

── 現在は情報網が発達し、いわゆる「隠し玉」は少なくなっているように思います。

苑田 今はいろんな手段で試合が見られますし、プロに行きたい高校、大学生は「プロ志望届」を出さなければいけないですから、最終的にその選手だけ調査しにいけばいいわけです。だから、隠し玉は減っていますね。試合にあまり出ていなくても、練習を見て「この子はきっとやれる」という確信のもと、プロ志望届を出した選手を下位で指名できるかどうか。

【スカウト冥利に尽きる瞬間とは】

── スカウト冥利を実感するのは、どんな時ですか。

苑田 私は選手がプロ入りする時に、必ずこう言って釘を刺します。「監督が試合で使ってくれないとか一切言うな。一生懸命やれば、監督は必ず使ってくれるものだ。試合に出られなかった時は、それはおまえに力が足りていないということだ」と。

── プロなら言い訳をするなということですね。

苑田 選手が引退する時、「やり残したことはないか？」と聞きます。「一生懸命やりました。あまり試合には出られませんでしたが、自分をプロ野球の世界に誘っていただきありがとうございました」と言われた時はうれしかったですね。そんな言葉をもらった時は、スカウト冥利に尽きます。

── スカウトとしての座右の銘はありますか。

苑田 「選手に惚れろ」です。スター性、将来性のある選手は、後ろ姿を見たら大体わかります。その選手に惚れ込めば、何度も見に通うことになります。そうすればスカウトの気持ちは、選手に通じると思います。



苑田聡彦（そのだ・としひこ）／1945年２月23日生まれ。福岡県出身。三池工高から64年に広島に入団。４年目の67年、自己最多の109試合に出場。貴重なバイプレーヤーとして75年の球団初優勝に貢献。77年に現役を引退し、78年からスカウトに。2006年にスカウト部長となり、その後、スカウト統括部長、24年にスカウト部顧問となり、25年２月に80歳になったのを機に野球界から引退した