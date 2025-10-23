「羽織るものない」→【グローバルワーク】へ！ 秋の1軍候補♡「こなれジャケット」

朝晩の寒暖差が出てきて「羽織りにちょうどいいものがない……」というときは、【グローバルワーク】の「ジャケット」が味方になりそう。今回は、きちんと見えするものから、デニムやミリタリーまで、この秋の “1軍候補” として頼れそうなアイテムを、スタッフさんのコメントと共にご紹介。ただの温度調節アイテムとしてだけではなく、着こなしをアップデートしてくれそうなラインナップを早速チェック！

ハンサムなデザインできれいめにもカジュアルにも取り入れやすそう！

【グローバルワーク】「お手入れラクラクセットアップ/ダブルジャケット」\6,392（税込・セール価格）

ベーシックなデザインながら、ほどよいゆとりのあるシルエットで自然な抜けを演出してくれそうなダブルブレストのジャケット。公式オンラインストアによると「ナチュラルなストレッチがあり着心地が良い」というのも心強いポイントです。マシンウォッシャブル & イージーケア仕様で、日常使いにも取り入れやすそう。ジーンズを合わせれば大人カジュアルにも着こなせそうなので、オン・オフどちらのシーンでも頼れそうです。

ゆるシルエット × デニムでも、襟付きでカジュアルすぎない！

【グローバルワーク】「遥プロデュ－ス/GOODデニムシャツジャケット」\4,193（税込・セール価格）

こちらのスタッフさんによると「柔らかめの生地感」で、デニムながら軽やかに着られそうな一枚。襟がきちんとした印象を添え、カジュアルすぎず大人っぽさのある装いへと導いてくれそうです。上半身にボリュームが出るぶん、スタッフさんのようにIラインスカートを合わせてメリハリをつけると、全体がすっきりまとまりそうです。

ミリタリー × レース襟で新鮮なスタイリングに！

【グローバルワーク】「高山直子さんコラボ/ミリタリージャケット」\9,990（税込）

「袖まわりのゆとりやお尻がしっかりと隠れる安心丈」（スタッフさんのコメントより）で、体型カバーを狙え、肌寒い日にも心強い一枚。今季注目のミリタリーテイストをベースにしながら、襟やポケットフラップに施されたレースがほんのり可愛さをプラス。シンプルなスタイリングに羽織るだけで、グッと旬顔に導いてくれそうです。

ゆるめシルエットながらノーカラーでシャープに見えそう

【グローバルワーク】「ダンボールノーカラージャケット」\5,990（税込）

スタッフさんが「着やすさとトレンド感がある人気アイテム」と太鼓判を押す一枚も要チェック。ダンボールニット素材がほどよく立体感を生み、ラフに羽織るだけでこなれた印象へと引き寄せてくれそう。ゆとりのあるシルエットながら、ノーカラーですっきり見えそうなのも◎ ゴールドカラーのファスナーがキラリと光り、暗くなりがちな秋服にアクセントを添えれくれるのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K