ドジャース・大谷翔平投手（３１）がいよいよ“因縁の地”、カナダ・トロントへ出発だ。

ドジャースは２４日（同２５日）から敵地・ロジャーズセンターで始まるワールドシリーズ（ＷＳ）でブルージェイズと戦う。先に４勝した方が世界一となる。

２２日（日本時間２３日）に球団公式インスタグラムが更新されチャーター機に乗り込む大谷、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）らの姿が公開された。

大谷はアイボリーの半袖トップスに黒のスエットパンツ、首にヘッドホンをかけたスタイル。山本はタラップを上がりながら笑顔を見せ、朗希も穏やかなスマイルだ。

ブルージェイズは２０２３年シーズン終了後にエンゼルスからＦＡになった大谷の移籍候補として最後まで残っていた球団の一つ。同年１２月にトロント行きの飛行機に搭乗したという怪情報も飛び交い、大谷は「行った行かないに関しては、僕もびっくりしていたので、ファンと同じ心境ではいた。ニュースで言われて、僕は乗ってないんだけどなと」と当時を振り返っていた。

この投稿には数多く「ついにショウヘイがトロント行きの飛行機に」「いざトロントへ」という声が。そのほか「さあ、始まるぞ」「連勝してドジャースタジアムに帰ってきてくれ」「ワクワクが止まらん」「ヤマモトには信頼しかない」「トロントでドジャースのすごさをみせて」「連覇だ」と期待とエールが送られている。